Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ

İCRA DAİRESİ 2025/233 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/233 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Maslak Mevkii, 44 Ada, 8 Parsel, 366,65 m2 Yüzölçümlü, 70/1600 Arsa Paylı, 2. Normal Kat, 11 Numaralı Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Çobançeşme (tapuda Yenibosna) Mahallesi, Can Sokakta, tapunun 44 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı ve Can Sokaktan 5 dış kapı numarası alan 366,65m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Balıkçı Ahmet Apartmamında 70/1600 arsa paylı 2.kat (11) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi 1.bodrum katta bulunan, kapalı otoparklı, toplam 22 bağımsız bölümlü, daireli elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, asansörlü, merdiven ve sahanlıkları granit kaplı ana binanın 2.katında yer alan 11 bağımsız bölüm numaralı daire; mahallinde ve tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre girişte hol üzerinde salon, mutfak, üç oda, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret kapalı alanları itibari ile iç ölçüleri 58,00m2 net, 65,00m2 brüt alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi: Bahçelievler İlçesi, Çobançeşme (Tapuda Yenibosna) Mahallesi, Can Sokak No 5 Daire 11 Bahçelievler / İSTANBUL

Yüzölçümü: 366,65 m2

Arsa Payı: 70/1600

İmar Durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.05.2025tarih, 12914 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 21.06.2009 tarihli, 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 5 (BEŞ) kat yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti: 4.650.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

ŞERHLER:

Yönetim Planı: 18/09/2023

Beyan: ...KM ne Çevrilmiştir. (Başlama Tarih:02/04/2024, Bitiş Tarih:02/04/2024)

Artırma Bilgileri