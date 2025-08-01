T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2025/270 Esas

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Davacı ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak açılan Kıymetli Evrak İptali (Bono İptali) davasının yapılan yargılamasında;

061000391891 seri numaralı bononun keşidecisi Yunus Emre Ticaret- Fatih Develi,

309000228090seri numaralı bononun keşidecisi Gökhan Kayar,

000001607135 seri numaralı bononun keşidecisi Abdullah Kapıcıoğlu,

000019707603 seri numaralı bononun keşidecisi Yunus Duran,

217000076968 seri numaralı bononun keşidecisi Sıla Unlu Mamüller ve Dış Tic. Ltd. Şti.'ne dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme duruşma günü ve saatini bildirir tebligatlarıntebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla: bonoların ibraz edilip edilmediği, edilmişse tarihi ve kim tarafından ibraz edildiği, ödenip ödenmediğinin ilanen tebliğ edilmesine, ayrıca ilanın yayınlandığı tarihten itibaren HMK'nun 126.maddesi uyarınca iki hafta içerisinde bonoların ibraz edilip edilmediği, edilmişse tarihi ve kim tarafından ibraz edildiği, ödenip ödenmediği hususlarında beyanlarını ibraz etmesi gerektiği ve 11/12/2025 günü saat 11:50'de mahkememizde yapılacak duruşmada hazır bulunması gerektiği, bu süre içerisinde belirtilen gün ve saatte duruşmaya katılmadığı takdirde aynı Kanun'un 128.maddesi uyarınca davayı inkar etmiş sayılacağına karar verileceği hususu, bono keşidecilerine tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/07/2025

Basın No: ILN02270111

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