T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/115 Esas

KARAR NO : 2025/126

Davalı : 1- FUAD DERVİŞ

Davacı : 2- RAHAF SAYAD

DAVALI; RAHAF SAYAD Mahkememizce davalıya bütün aramalara rağmen tebligat yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından gerekçeli karar tebliğine karar verilmiştir.

1-Tarafların ortak çocuğu olan 15/02/2007 doğumlu , 99732119494 Yabancı Kimlik Numaralı ZAKI DARWISH dava tarihinden sonra reşit olduğundan bu çocuğun velayeti hususunda KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2-Tarafların ortak çocukları olan 15/02/2009 doğumlu , 99690121614 Yabancı Kimlik Numaralı MONA DARWISH ile , 08/03/2015 doğumlu, 99863676644 Yabancı Kimlik Numaralı MEHLA DARWISH'ın velayetlerinin , 08/02/1986 IDLEB doğumlu , Jamal ve Monakızı , 99989670816 Yabancı Kimlik Numaralı anne RAHAF SAYAD'a verilmesine,

2-Velayetleri davacı anneye bırakılan ortak çocuklar ile baba arasında; her ayın 2. ve 4. haftası pazar günleri saat 10:00 ile aynı gün saat 17:00'ye kadar ve Ramazan ve Kurban bayramlarının 2.günü saat 10:00'dan aynı gün saat17:00'ye kadar kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiş olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

