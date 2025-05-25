Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/704 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/704 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 1511 ada, 3 parsel, 616,00m2 arsada 1/8 arsa paylı, Beyazevler Mahallesi, 369/2 sokakta, 4 nolu girişteki, Göksu Apartmanı, 2. Kat, 5 nolu Bağımsız Bölüm Mesken

Adresi : Beyazevler Mahallesi, 369/2 Sokak, No: 4, K:2, D:5Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü : Ana taşınmaz 616,00 m2 olup, satışa konu taşınmaz 110,00m² kullanım alanlıdır.

Arsa Payı: 1/8

İmar Durumu: İnşaat tarzı İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 1511 ada, 3 parsel, 1/1000 ölçekli İmar planında Taks:0,30, Kaks:1,20, Ayrık Nizam 4 katlı yapı adasında kalmaktadır.

Kıymeti: 4.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/08/2025 - 14:10 Bitiş Tarih ve Saati: 01/09/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 14:10 Bitiş Tarih ve Saati: 24/09/2025 - 14:10

Basın No: ILN02230265

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