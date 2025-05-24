T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/32 Esas



Konu: İLAN

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Çatma Mescit Mahallesi, Sel Sokak, 882 ada, 24 parsel, 66,00 m2 yüz ölçümlü ''ahşap ev'' vasıflı taşınmazın malikleri Öjeni, Katina, Yorgiya Vitali, Tarsiça Vitali, Eleni Vitali, Atina Asteri, İstelyo Vitali, Mari Testa, Konstantino'nun gaip olması nedeniyle İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/659 Esas, 2023/578 Karar sayılı ilamı ile TMK 427 maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kayyım tayin edilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenler ile Medeni kanunun 588. Maddesi uyarınca ''İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Çatma Mescit Mahallesi, Sel Sokak, 882 ada, 24 parsel, 66,00 m2 yüzölçümlü'' taşınmazın malikleri Öjeni, Katina, Yorgiya Vitali, Tarsiça Vitali, Eleni Vitali, Atina Asteri, İstelyo Vitali, Mari Testa, Konstantino'nun gaipliğine ve taşınmazdaki hisselerinin Kasımpaşada Elhaç Beyazıt Nami Diğer Tozkoparan Mescidi İmam ve Müzzinine Meşruta Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep edildiğinden, M.K.'nun 33. Maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2024/32 Esas sayılı dosyasından bahis ile Mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR.



Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.03.2025



GAİPLER

1-Öjeni

2-Katina

3-Yorgiya Vitali

4-Tarsiça Vitali

5-Eleni Vitali

6-Atina Asteri

7-İstelyo Vitali

8-Mari Testa

9-Konstantino

Basın No: ILN02229109

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