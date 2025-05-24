T.C.

AKSARAY

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2024/310 Esas



İ L A N

Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan sanık Yasin GENÇhakkında Aksaray 6.Asliye Ceza Mahkemesine açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda verilen kararın sanık Yasin Genç 'e normal usüllerle tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Aksaray 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/310 Esas 2025/91 sayılı kararı ile sanık Yasin GENÇ(Hüseyin ve Seyhan oğlu 07/07/2002 Nevşehir doğumlu Nevşehir Merkez ilçesi Nar /Aşağı Köy mahallesi39 cilt,44 aile sıra no 68 sıra noda nüfusa kayıtlı ) hakkında Katılan Seher KOÇAK'a karşı Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 100 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Sanık Yasin Genç hakkında Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçu yönünden istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, mernis adresi ve herhangi bir yurt dışı adresinin bulunmadığı, kolluk kuvvetlerince yapılan adres araştırmasında da adresinin tesbit edilemediği ve kararınadı geçen sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29.maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğtarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veyayargı çevresi dışında bulunması halinde bulunduğu yer itibariyle en yakın nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe sunmak veya zabıt katibine yapılacak beyanla tutulacak tutanak ile, tarafıntutukevi veya ceza infaz kurumunda bulunması halinde tutukevi veya ceza infaz kurumu müdürlüğüne beyanda bulunarakyasa yolu beyanını zapta geçirtmek veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Konya Bölge Adliyesi Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olduğuilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02227944

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