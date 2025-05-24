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ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/14 Esas



Davacı , NURİYE YILDIZ ileDavalı , MİKAİL YILDIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların TMK/161. Md. Uyarınca Zina sebebiyle davalarının kabulüne, Mahkeme aksi taktirdeyse TMK/166. Md. Uyarınca şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesine, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesini , Türk Medeni Kanununun 169. maddesi gereğince "Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi Odabaşı Apt. No:51 Merkez/ELAZIĞ" adresinde bulunan müşterek konutun müvekkiline ve müşterek çocuğa tahsisini, müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren 15.000 TL iştirak nafakasına, müvekkil için dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devam etmek suretiyle dava tarihinden itibaren 15.000 TL tedbir nafakasına, müvekkil lehine 500.000 TL maddi 500.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Mikail Yıldız adına çıkartılan tebligatların iade gelmesi, Mahkememizce yaptırılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalı Mikail Yıldız'ın iş bu davaya karşı cevaplarını sunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde HMK.nun 147 ve 186. maddeleri gereğince yargılamanın yokluğunda yapılarak karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02229262

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