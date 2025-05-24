İHTAR

ELAZIĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizin 2025/187 Esas sayılı dosyasında malikleri Aytuğ Eyvaz, Erkan Eyvaz, Muzzafer Eyvaz, Turgut Eyvaz, Zöhre Tuncel olan dava konusu Elazığ ili Baskil ilçesi Düğüntepe köyü Gaboz mevki 113 ada 18 parsel sayılı taşınmazın; TCDD tarafından kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı anlaşıldığından;TCDD tarafından kamulaştırılan yukarıda belirtilen taşınmazlarla ilgili olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğiniz, husumetin davacı TCDD'ye tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyalarına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur.

Basın No: ILN02229267

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