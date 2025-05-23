T.C.

NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2024/6048 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6048 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Uçhisar kasabası, Harım mevkii, 401 ada, 6 parselde kayıtlı, 578,00 m2 yüzölçümüne sahip betonarme ev ve arsası nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kıymet takdirine itiraz davası sonunda tesis edilen Nevşehir İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/305 Esas 2025/71 Karar sayılı ilamına dayanak 14/01/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda;"Söz konusu taşınmaz; Nevşehir İl Merkezine yaklaşık7 kmmesafededir.Kasaba Merkezine yaklaşık 1 km mesafede bulunmaktadır. Uçhisar Belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmede taşınmazın imar durumunun ayrık nizam 2 kata müsadeli konut alanında kaldığı öğrenilmiştir. Taşınmazın yapılaşma bilgileri Taks: 030 Kaks: 0,60 şeklindedir.

Taşınmazın üzerinde bulunduğu arsanın yüz ölçümü 578,00 m2 dir. Taşınmaz alt yapı ve Belediyehizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Arazi topoğrafyası düzdür.Taşınmazın niteliği Betonarme ev vearsasıdır.

Taşınmaz üzerinde mesken olarak kullanılantek katlı karkas taşıyıcılı bir yapı bulunmaktadır. Yakın çevresinde benzer yapılaşma vardır. Taşınmazın üzerindeki yapının (hassas olamayan ölçümle) 110 m2 olduğu anlaşılmıştır.

Taşınmazın üzerinde bulunan yapı mesken ve ofisolarak kullanılmaktadır. Mesken olarak kullanılan kısımda1 salon, 1 mutfak,1 oda,1 banyo-wc den oluştuğu görülmüştür.Taşınmazın ıslak zeminlerinin fayans, oda zeminlerinin laminant olduğu anlaşılmıştır. Mesken içi kapılar ahşap, pencereler PVC malzemeden imal edilmiştir. Yapının duvarları sıvalı ve boyalıdır.

Taşınmazın arkasında yaklaşık 20 m2 büyüklüğünde çardak bulunmaktadır. Taşınmazın arka bahçesindekümes veprofilden yapılmış verandabulunmaktadır. Taşınmazın bahçesi bazalt taşla kaplanmıştır. Taşınmazın cephelerinde yaklaşık 70-80 adet çam ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın bahçe duvarı yapılmıştır. Garaj kapısı ve bahçe giriş kapıları yapılıdır.

Dava konusu Uçhisar Kasabası 401 ada 6 parselde bulunan 578,00 M2 yüzölçümlü taşınmazın 1m2: 14.000,00 TL den(14.000,00 TLX578M2) 8.092.000,00 TL edebileceği değerlendirilmiştir.

Taşınmazın üzerinde bulunan yapılar, ağaçlar ve peyzaj düzenlemelerinin 3.000.000,00 TL edebileği değerlendirilmiştir.

Taşınmazın toplam bedeli,keşif tarihi itibari ile (Taşınmazınarsa değeri 8.092.000,00 TL ve yapı değeri 3.000.000,00 TL olmak üzere) 11.092.000,00 TL olarak hesaplanmıştır."denilmiştir.



İmar Durumu: Uçhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün E-62688885-754-9621 sayılı yazısı ile "Söz konusu parsel, Uçhisar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında konu adasında kalmakta olup, TAKS :030, KAKS :0,60 h.max: 6.50 dir. Belediyemizce 01/10/2019 tarih ve 2019/25 sayılı Yapı Ruhsatı verilmiştir." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 11.092.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "3.Derece Doğal Sit Alanıdır." şeklinde 04/09/2019 tarihli 14799 yevmiye nolu beyan vardır. Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 10:50 Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/07/2025 - 10:50 Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2025 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02227133

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