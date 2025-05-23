T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Konusu: Satış İhalesi
- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;
1.1 Listede 1 numaralı taşınmazın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü, ihaleye konulmuştur.
1.2 Listede 2,3 ve 4 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
- İhale Tarihi / Günü / Saati: 03 Haziran 2025 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
- İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
- Pazarlık Süreci:
4.1 İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün boyunca ihalede kalacaktır. Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler (Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa ihaleden kaldırılacaktır.
- ÖDEME ŞEKLİ:
5.1. İhalede belirlenen bedel, taşınmazın peşin satış bedelidir. Vadeli ödeme seçeneği yoktur.
5.2.İhale karar tebliğinden itibaren -15- gün içinde ihaleyi kazanan satış bedelini, KDV bedelini (ihalenin gerçekleştiği tarihte yürürlükteki oranlara göre), Damga Vergisi- Karar Pulu bedelini (ihalenin gerçekleştiği tarihte yürürlükteki oranlara göre), Sözleşme Vergisi (ihalenin gerçekleştiği tarihte yürürlükteki oranlara göre) Belediyemize peşin olarak yatıracaktır.
- VERGİ, HARÇ VS. HK.:
6.1. KDV / bütün vergiler / gecikme zammı / gecikme faizi oranları ihale ilan tarihinde ilgili kanunda geçerli olan oranlar baz alınarak belirlenmiştir. İlgili kanunda değişiklik yapılması durumunda ihalenin gerçekleştiği tarihte yürürlükteki ilgili kanunda geçen oranlar geçerli olacaktır.
6.2. Muhammen Bedeller KDV ve diğer vergiler hariç olarak yazılmıştır.
- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
7.1 Gerçek kişiler için:
7.1.1 T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
7.1.2 Tebligat için yazılı adres gösterilmesi, elektronik posta adresi ve varsa e-tebligat adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.1.3 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı)
7.1.4 İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.1.5 Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
7.1.6 Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri,
7.2 Tüzel kişiler için:
7.2.1 Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
7.2.2 İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
7.2.3 İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
7.2.4 Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.2.5 Tebligat adresini gösterir adres beyanı, elektronik posta adresi ve varsa e-tebligat adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.2.6 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı)
7.2.7 İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.2.8 Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
- Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç ihaleye girmek istediği taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.
- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç 12.30'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37, 38, 39 ve 40'ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
|
KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ
|
S.N
|
Cinsi
|
Mahalle
|
Ada
Parsel
|
İmar Durumu
|
KDV
|
Muhammen Bedel
(TL)
|
Geçici Teminat
(TL)
|
İhale Saati
|
1
|
Arsa
|
Siner
|
177/1
|
Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0,35 Kaks:1,05 Saçak Seviyesi:9,50 metre (5.869,00 m²)
|
%10
|
35.000.000,00
|
1.050.000,00
|
14.00
|
AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
|
S.N
|
Cinsi
|
Mahalle
|
Ada
Parsel
|
İmar Durumu
|
KDV
|
Muhammen Bedel
(TL)
|
Geçici Teminat
(TL)
|
İhale Saati
|
2
|
Arsa
|
Siner
|
65/8
|
Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat Taks:0,35 Kaks: 1,40 Saçak Seviyesi:12,50 metre (859,00 m²)
|
%10
|
9.000.000,00
|
270.000,00
|
14.02
|
3
|
Arsa
|
Yoncalı
|
335/10
|
Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0,40 Kaks:0,60 Saçak Seviyesi:6,50 metre (2.010,13 m²)
|
%10
|
8.000.000,00
|
240.000,00
|
14.04
|
4
|
Arsa
|
Siner
|
6052/1
|
Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat Taks:0,25 Kaks:1,05 Saçak Seviyesi:12,50 metre (1.361,94 m²)
|
%10
|
6.800.000,00
|
204.000,00
|
14.06
- İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Basın No: ILN02227041
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