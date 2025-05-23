Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/222 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/222 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Sarıyer İlçesi, Kireçburnu Mahallesi, Direkli Mevkii, 478 ada 13 parselde kayıtlı 197,85 m2 yüzölçümlü "bahçeli ahşap ev" nitelikli taşınmazın 5/72 hissesi

Adresi : Sarıyer Kireçburnu Mahallesi, Direkli Sokak No: 25 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 325.407,99 TL (5/72 Hissesi) KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/07/2025 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati: 17/07/2025 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/08/2025 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati: 14/08/2025 - 10:40

20/05/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02228508

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