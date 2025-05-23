İLAN

T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/369 Esas

DAVALILAR : 1-MUSTAFA BİLEN - 4566714...6 / Lillebonne / Fransa



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresiniz davetiye çıkarılmış olup,adreste tanınmamanız nedeniyle davetiye yapılamadığı, yurt dışı adresinize çıkartılan davetiyenin adreste ikamet etmemeniz nedeni ile yapılamadığı, Emniyet Müdürlüğü adres araştırmasında Fransa ülkesinde ikamet ettiğiniz buna karşın açık adresinizin tespit edilememiş olması nedeni ile dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş ve ilanen tebligat 14/04/2025 tarihinde yapılmış olup, davacı EROL BİLEN tarafından tarafınıza Giresun ili Merkez Çaldağ köyü 106ada 1 - 2 -3 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin açılan tapu iptali ve tescil davasınınduruşması25/09/2025 günü saat: 11;30 bırakılmıştır. Duruşmasına bizzat gelmeniz veya kendinizi yetkili bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya kendisini yetkili bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde duruşmalara yokluğunda devam edilip bitirileceği hususu duruşma yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/05/2025

Basın No: ILN02228731

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