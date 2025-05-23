T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/40749 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/40749 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, GÜRPINAR Mahalle/Köy, 4596 Parsel, 6. blok 6.kat 26 bb Nolu Bağımsız...

Satışa konu taşınmazın yer aldığı blok, 1 bodrum+ zemin + 7. Normal kattan oluşmaktadır. ( toplam 9 kat)6. Blok, (yerinde C1 ve C2 Blok isimli) ; 32 adet bağımsız bölüm içermektedir. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir.Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Mimari projesine göre; zemin katta bina girişi, zemin kat ve normal katlarda 2 şer adet konut bulunmaktadır. C1 ve C2 Blokta 16 şar konut bulunmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı camlı demir doğramakapıdır. Bina merdivenleri ve kat holü zemini mermer kaplı, merdiven korkulukları demir doğramadır.Taşınmazın yer aldığı binanın 1989 yılında inşaatına başlanmış olup, 35 yaşındadır.Binada... (daha fazla bilgi için yukarıda belirtilen İnternet adresi üzerinden satış ilanına, satış şartnamesine ve bilirkişi raporuna bakılması ihtaren tebliğ olunur )



Adresi: Gürpınar Mahallesi, Millet Caddesi, No:13, Beko Sitesi, C1 Blok, 6. Kat, Daire: 13 (Tapuda:D:26) Beylikdüzü / İSTANBUL (borçlu adına kayıtlı olan 3/8 hissesi satışa çıkarılmıştır )

Ana taş. Yüzölçümü: 15.859 m2

Arsa Pay/payda: 10/3310

İmar Durumu: 1/1000 ÖLÇEKLİ BEYLİKDÜZÜ UYGULAMA İMAR PLANI `nda Ayrık Nizam, 5 Kat, Konut Alanında fonksiyonunda kalmaktadır

Kıymeti: 1.012.500,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde Yönetim planı : 13.04.1989 açıklamalı beyan vardır. Tapu kaydındaki gibidir.

TEBLİĞ: İİK'nun 127. Maddesi hükmü gereğince satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı ile ilgililer ve hissedarlara tebliğ edilmiş sayılmasına,



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/06/2025 - 14:58 Bitiş Tarih ve Saati: 03/07/2025 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/07/2025 - 14:58 Bitiş Tarih ve Saati: 30/07/2025 - 14:58

13/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02228501

#ilan.gov.tr