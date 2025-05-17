Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/813 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/813 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri:İSTANBUL İl, EYÜP SULTAN İlçe, TOPÇULAR Mahalle/Mevki, 171 Ada No, 47 Parsel No, 11/7047 Arsa Paylı, 7.047m2 Yüz Ölçümlü, 1. BODRUM KAT 12 NOLU Bağımsız Bölümün 1/2 hissesi niteliğindedir. Adresi: Topçular Mahallesi, Tikveşli Sokak Doku Sitesi No 11/12 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti: 700.000,00 TL KDV Oranı: %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:40

12/05/2025

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02225250

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