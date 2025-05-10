T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2019/372- Esas

2025/224 Karar



İLAN



Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundanAhmet ve Nasera oğlu 01/01/19883 Cezair doğumlu Cezair uyrukluSanık HAMUDA ABDULGANİ hakkında Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halindeİstinaftalebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasayolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 07.05.2025

Basın No: ILN02220428

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