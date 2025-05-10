İLAN

T.C. ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1103 Esas

DAVALILAR :NUR CİHAN ÖZDİNÇER - 30361864966 , ABBAS HAYRİ ve HATİCEoğlu/kızı, 23/11/1981 doğumlu,



Davacı Batuhan Özkan tarafından dahili davalı Nur Cihan Özdinçer aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu edilen İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Atatürk Mahallesi 525 ada 5 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde açılan ortaklığın giderilmesi dava konusu taşınmazlarda hissedar bulunan yukarıda açık ismi yazılı bulanan davalının mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adı geçen davalıya tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 17/06/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02220941

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