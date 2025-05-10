T.C.

ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/129

KARAR NO : 2025/24



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/01/2025 tarihli ilamı ile Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nun 142/2-h maddesi gereğince neticeten 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Servet ve Selma oğlu, 02/04/2002 Yenimahalle doğumlu CUMA KILINÇ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/05/2025

Basın No: ILN02220018

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