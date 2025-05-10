T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/156 Esas



Davacı Hasan Yüksel tarafından davalılar Antalya Büyükşehir Belediyesine, Maliye Hazinesine ve Alanya Belediyesine karşı Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi, Kölehasanlı Mevkinde bulunan kuzeyinde kadastro harici alan ve devamında 270 ada 4 parsel, güneyinde ve doğusunda kadastro harici alan ve devamında yol, batısı orman ile çevrili olan 2.500 m² büyüklüğündeki taşınmazı küçük yaşlarından itibaren malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız olarak ektiği ve ürünlerinden yararlandığı taşınmazın zilyedi olduğuna dayalı olarak tescil davası açıldığı anlaşılarak tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2024/156 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02219124

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