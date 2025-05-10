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MANİSA 2.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN



Esas No : 2025/29

Mahkememizin yukarıdaesasnumarası yazılıdosyasında davacı Zuhal Yörük tarafından davalı Ercan Yörük aleyhine açılan Boşanma davasında, Zuhal Yörük'ün vefat ettiği ve mirasçı Bekir Gündüz'e tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasınakararverilmiş olmakla; Ali ve Zeynep oğlu, 15/11/1997 doğumlu, 10091293274 TC kimlik numaralı davacı mirasçısı BEKİR GÜNDÜZ'ün Zuhal Yörük vefat ettiğinden mirasçısı olarak kusur tespiti açısından boşanma davasına devam etmek isteyip istemediği hususunda iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçe ile beyanda bulunması, 16/09/2025 günü 09.45'de duruşmaya gelmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02220538

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