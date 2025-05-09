T.C. DEMRE İCRA DAİRESİ 2024/585 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
DEMRE
İCRA DAİRESİ
2024/585 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/585 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçe, Beymelek Mahalle, Köyiçi Mevkii, 290 Ada, 12 Parseldeki arsa nitelikli taşınmaz Demre-Antalya D400 karayolu Lagün tarafı Beymelek sapağı, 1 km güneyinde Akdenizyer almaktadır. Kumtepesi bölgesinin alt başlangıç yamaç kısmında kalmaktadır.Taşınmaz doğal maki bitki örtüsü ile kaplı güneyindeki imar yolu açılmış ancak asfalt değildir. Mevcut ulaşım üst yoldan sağlanmaktadır.Parsel ova ve yapılaşma sonucu oluşacak üst katlardan uzaktan deniz manzarasına sahip olacak parsellerdendir.
Adresi : Beymelek Mahallesi Demre/Antalya
Yüzölçümü : 492,56 m²
İmar Durumu : 1/1000 lik imar planında Yençok:15,50 Emsal=1 konut yapılaşma alanında bulunmaktadır.
Kıymeti : 7.388.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:06
06/05/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02219132
#ilan.gov.tr