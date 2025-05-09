Örnek No:55*

T.C.

DEMRE

İCRA DAİRESİ

2024/585 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/585 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçe, Beymelek Mahalle, Köyiçi Mevkii, 290 Ada, 12 Parseldeki arsa nitelikli taşınmaz Demre-Antalya D400 karayolu Lagün tarafı Beymelek sapağı, 1 km güneyinde Akdenizyer almaktadır. Kumtepesi bölgesinin alt başlangıç yamaç kısmında kalmaktadır.Taşınmaz doğal maki bitki örtüsü ile kaplı güneyindeki imar yolu açılmış ancak asfalt değildir. Mevcut ulaşım üst yoldan sağlanmaktadır.Parsel ova ve yapılaşma sonucu oluşacak üst katlardan uzaktan deniz manzarasına sahip olacak parsellerdendir.



Adresi : Beymelek Mahallesi Demre/Antalya

Yüzölçümü : 492,56 m²

İmar Durumu : 1/1000 lik imar planında Yençok:15,50 Emsal=1 konut yapılaşma alanında bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.388.400,00 TL

KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:06

06/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02219132

#ilan.gov.tr