T.C.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 38. HUKUK DAİRESİNDEN



ESAS NO : 2024/930

DAVALI : ZTE MÜHENDİSLİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - 1680826368



Dairemizce görülmekte bulunan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;



"HÜKÜM ;

1-Davacı, davalı Oğuzhan Kılıç ile davalı Mavili İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353-(1) b) 1 maddesi gereğince ayrı ayrı ESASTAN REDDİNE,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 9. maddesi yollamasıyla 6100 sayılı Kanun'un 361. maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK süre içinde Yargıtay'a TEMYİZ YOLU AÇIK olmak üzere 19.02.2025 tarihinde oybirliği ile karar verildi.." karar evrakı ile davacı Emrah Çakır ve davalı Mavili İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti tarafın temyiz başvuru dilekçeleri tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02219224

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