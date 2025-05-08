T.C.

TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/386 Esas

DAVALILAR : 1- AHMET GÜZELKABAKCI (T.C.N.: 28504499540) Değirmenönü Mah. 1704 Sk. Kısım 1 Bölük:3 Merkezefendi/ DENİZLİ

2- UĞUR GÜZELKABAKCI (T.C.N.: 28498499700) Kızılcabölük Mh. Saygılı Sk. No: 14Tavas Denizli Tavas/ DENİZLİ

Aleyhinize açılan " Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) " davasının yapılan yargılamasında belirtilen adresinize çıkarılan tebligatlar adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu, tensip tutanağı, tevzi formu, dava dilekçesi ile eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. HMK'nın 127 maddesi uyarınca cevap dilekçesini dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde ibraz etmeniz, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu tevzi formu, tensip tutanağı, dava dilekçesi ile ekleri yerine geçerli olmak üzere TK'nın 28 vd. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 25.04.2025

Basın No: ILN02219196

#ilan.gov.tr