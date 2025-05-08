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T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/476 Esas

DAVALILAR : DAVİD ŞULAM T.C.41860474532

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Durusma Günü: 13/06/2025 günü saat: 09:55'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02219131

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