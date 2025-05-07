T.C.

İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2024/1562 Esas

İLAN

İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİNDEN

Davacı DOĞAN ERYILMAZ'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen 46720312566 TC kimlik numaralı NURETTİN ile FATMA'dan olma Lalapaşa doğumlu LÜTFİYE hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1562 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 28.04.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 46720312566

ADI : LÜTFİYE

BABA ADI : NURETTİN

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 12.03.1918

DOĞUM YERİ : LALAPAŞA

Basın No: ILN02217985

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