07 Mayıs 2025, Çarşamba
T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 07.05.2025 00:00 Güncelleme: 07.05.2025 00:26
T.C.
İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No: 2024/1562 Esas
İLAN
İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNDEN
Davacı DOĞAN ERYILMAZ'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği talep edilen 46720312566 TC kimlik numaralı NURETTİN ile FATMA'dan olma Lalapaşa doğumlu LÜTFİYE hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1562 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 28.04.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 46720312566
ADI : LÜTFİYE
BABA ADI : NURETTİN
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 12.03.1918
DOĞUM YERİ : LALAPAŞA
Basın No: ILN02217985
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