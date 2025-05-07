İ L A N

T.C. FATSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/100 Esas

DAVALILAR: HALİME SARI Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi (Kuzuluk) Sokak No:4/1 Akyazı/ SAKARYA

Davacı Asiye TAPU tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi içerir tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrılmış olmanız ve mernis adresinin olmaması nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve 11/07/2025 tarihli ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Muris Selahattin SARI tarafından davacıya Fatsa 1. Noterliğinin 22/04/2015 tarih 05308 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile vasiyet edilen Ordu ili Fatsa ilçesi Sakarya Mah. Sakarya Cd. 148 ada 25 parselde kayıtlı 2. Kat 8 numaralı bağımsız bölümün vasiyetnamenin Fatsa Sulh Hukuk Mah. 2016/1117 esas 2019/226 karar sayılı ilamı ile açınıp okunmuş olması nedeni ile tenfizine karar verilerek ilgili taşınmazın tapu kaydının kendi adına kayıt ve tescilini talep ettiği görülmüştür.

HMK 127.gereğince 2 haftalık süre içerisinde HMK 126-129. mad. usule uygun tanzim edilmiş cevap dilekçenizi, tanık dahil tüm delillerinizi açıkça belirtecek şekilde sunmanız, süresinde cevap dilekçesi vermezseniz davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ,ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, HMK 139.md. Tayin edilen 11.07.2025 günü saat: 09:30'da duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere davalı Halime SARI'ya İLANEN tebliğ olunur.25/03/2025

Basın No: ILN02217904

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