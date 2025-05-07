İ L A N

T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/366 Esas

DAVALILAR: 1- FERHAT YILDIR Yamaçtepe Mah. Prof Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:99/9 Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

2- GÜNGÖR YILDIR Yamaçtepe Mh. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulv. No:99 İç Kapı:9 Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalılara "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevaplarınızı ve dayandığınız tüm delillerinizi bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemeniz başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı 2 hafta içerisinde yapmanız gerektiği, yapmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. (6100 Sayılı HMK 122, 138)" Dava Dilekçesi ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02217905

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