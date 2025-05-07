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T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/387 Esas

DAVALILAR: 1- SELÇUK ÇEVİK -Naci Talat Cad Oya Apt No: 4 GİRNE/ KUZEY KIBRIS

Davacı Ortak Varlık Yönetim Aş tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:18/09/2025 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevaplarınızı ve dayandığınız tüm delillerinizi bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemeniz başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı 2 hafta içerisinde yapmanız gerektiği, yapmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. (6100 Sayılı HMK 122, 138)



Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/04/2025

Basın No: ILN02217909

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