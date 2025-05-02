02 Mayıs 2025, Cuma
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Giriş: 02.05.2025 00:00
T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO: 2023/322 Esas
KARAR NO: 2024/504
MÜŞTEKİ: ANVAR HALMURADOV
SUÇ: Dolandırıcılık
KARAR TARİHİ: 18/12/2024
Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki hakkındaki dosyada sanık hakkında beraat kararı verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen müştekinin tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 28/04/2025
Basın No: ILN02216290
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