T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2023/322 Esas

KARAR NO: 2024/504

MÜŞTEKİ: ANVAR HALMURADOV

SUÇ: Dolandırıcılık

KARAR TARİHİ: 18/12/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki hakkındaki dosyada sanık hakkında beraat kararı verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen müştekinin tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 28/04/2025

Basın No: ILN02216290

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