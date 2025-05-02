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T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/767 Esas

DAVALI: MUSTAFA TURAN Çobançesme Mh. E-5 Karayolu Cd Ahmet Haşim Sk. No:85 34000 Bahçelievler/ İSTANBUL

Davacı , FATMA TURAN ile Davalı , MUSTAFA TURAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; davalıya HMK'nun 147/2 maddesi gereğince tahkikat duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalı MUSTAFA TURAN'ın 14/10/2025 tarih ve saat 10:45'de "HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur." işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra tahkikat duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere davalı MUSTAFA TURAN'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 30/04/2025

Basın No: ILN02216171

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