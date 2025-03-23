T.C.

İSTANBUL ANADOLU

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/42880 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/42880 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

2.100.000,00

1

Taşıt

34GKM120 Plakalı , 2023 Model , DS Marka , Otomobil/F - DS4 Tipli , VR1FCYHZTN1049171 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.

Satışa çıkartılan mal, SAMANDIRA YEDİEMİN OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. REFAH CAD.TUNÇ SOK. NO.3 SANCAKTEPE/İSTANBUL adresindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 11:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 11:57

20/03/2025