23 Mart 2025, Pazar
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 23.03.2025 00:00
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/42880 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/42880 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.100.000,00
1
Taşıt
34GKM120 Plakalı , 2023 Model , DS Marka , Otomobil/F - DS4 Tipli , VR1FCYHZTN1049171 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
Satışa çıkartılan mal, SAMANDIRA YEDİEMİN OTOPARKI - EYÜP SULTAN MAH. REFAH CAD.TUNÇ SOK. NO.3 SANCAKTEPE/İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 11:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 11:57
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 11:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 11:57
20/03/2025
Basın No: ILN02195209
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