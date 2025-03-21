İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2024/241620 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/241620 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.400.000,00

Adedi: 1

Cinsi: Taşıt

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları



34UMU10 Plakalı , 2015 Model , AUDI Marka , A4 SAL. 1.4 TURBO FSI 150 HP S Tipli , WAUZZZF40GA009715 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi BAL KÜPÜĞÜ (SARI) , Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, kilometresinin tespit edildiği, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (Aracın bulunduğu yediemin otoparkındaki fiziki şartlar, aracın hali hazırdaki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)

Satışa çıkartılan mal TUNA SAHİL YEDİEMİN OTOPARKI - Yalı Mah. Piri Reis Cad. No:31 Maltepe/İSTANBUL adresindedir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 11:37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 11:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 11:37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 11:37

Basın No: ILN02193568

#ilan.gov.tr