T.C.

İSTANBUL ANADOLU 24. İCRA DAİRESİ

2023/889 TLMT.

İSTANBUL ANADOLU 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2023/1554 TASFİYE TALİMAT SAYILI DOSYASINDA KIYMET TAKDİRİNİN TEBLİĞİNE İLİŞKİN İLANDIR.

KONU : 34HE7339 Plakalı Aracın 30/01/2024 tarihli Kıymet Takdiri Raporu

Marka: FIAT/PUNTO/2012/KIRMIZI/BENZİNLİ/955A60001708622(MotorNo)/ZFA19900001855000(Şasi No) / 1368 cm3 (Silindirli)

Tespitler:

1-Aracın ruhsatı ve kontak anahtarının olmadığı, bu sebeple kilometre kontrolünün yapılamadığı,

2- Çalıştırılması mümkün olmadığı için mekanik aksamın durumunun tespit edilemediği,

3- Motorunun üzerinde olduğu,

4- Kaporta ve boyasının boyaların güneşten kavrularak döküldüğü,

5-Aracın camlarının sağlam vaziyette olduğu,

6-İç döşemenin ve konsolunun iyi durumda olduğu,

7- Aracın lastiklerinin %40 kullanım ömrüne sahip olduğu tespit edilmiştir.

ARAÇ KDV ORANI TAKDİR EDİLEN DEĞER

34 HE 7339 plakalı FIAT Marka PUNTO 2012 model M1 sınıfı OTOMOBİL

%1 280.000 ,00TL

Basın No: ILN02193568

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