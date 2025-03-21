21 Mart 2025, Cuma
İSTANBUL ANADOLU 24. İCRA DAİRESİ
Giriş: 21.03.2025 00:00
T.C.
İSTANBUL ANADOLU 24. İCRA DAİRESİ
2023/889 TLMT.
İSTANBUL ANADOLU 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2023/1554 TASFİYE TALİMAT SAYILI DOSYASINDA KIYMET TAKDİRİNİN TEBLİĞİNE İLİŞKİN İLANDIR.
KONU : 34HE7339 Plakalı Aracın 30/01/2024 tarihli Kıymet Takdiri Raporu
Marka: FIAT/PUNTO/2012/KIRMIZI/BENZİNLİ/955A60001708622(MotorNo)/ZFA19900001855000(Şasi No) / 1368 cm3 (Silindirli)
Tespitler:
1-Aracın ruhsatı ve kontak anahtarının olmadığı, bu sebeple kilometre kontrolünün yapılamadığı,
2- Çalıştırılması mümkün olmadığı için mekanik aksamın durumunun tespit edilemediği,
3- Motorunun üzerinde olduğu,
4- Kaporta ve boyasının boyaların güneşten kavrularak döküldüğü,
5-Aracın camlarının sağlam vaziyette olduğu,
6-İç döşemenin ve konsolunun iyi durumda olduğu,
7- Aracın lastiklerinin %40 kullanım ömrüne sahip olduğu tespit edilmiştir.
ARAÇ KDV ORANI TAKDİR EDİLEN DEĞER
34 HE 7339 plakalı FIAT Marka PUNTO 2012 model M1 sınıfı OTOMOBİL
%1 280.000 ,00TL
Basın No: ILN02193568
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