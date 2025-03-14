İ L A N

T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/573 Esas

DAVALI : AZİZ KÖKSAL Esentepe Mah. 5428 Sk No:12 D:3 Kepez/ ANTALYA

Davacı CEYLAN KÖKSAL tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122. Maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.