SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK DÜĞÜN SALONU VE EKLENTİ ALANLARI ADRES NİTELİĞİ ALANI KİRA SÜRESİ TAHMİN EDİLEN 10 YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ-SAATİ UĞUR MUMCU MAH.

ATATÜRK BULVARI, NO:54/2 – 2.KAT DÜĞÜN SALONU VE EKLENTİ ALANLARI

2583,40 M² 10 YIL 78.000.000,00 TL+KDV 2.340.000,00 TL 18.03.2025-11.00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 10.000,00 (onbin) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A- Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2-İkametgâh belgesi,

3-Teklif mektubu, (İdare tarafından örneği verilecektir)

4-İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

5- Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

6- İsteklinin kendisinin ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

7-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

8-Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi (En fazla 1 ay içersinde alınmış.)

9-Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi (En fazla 1 ay içersinde alınmış.)

10-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

11-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

12-Yer Görme Belgesi,

13-Faaliyet Belgesi; ihaleye iştirak edeceklerin faaliyetleri arasında Düğün Salonu faaliyeti yapmak olacaktır.

14-İş Deneyim Belgesi; İhale konusu işle ilgili olarak faaliyet gösterildiğine dair en az 5 (beş) yıllık deneyim belgesi (iş deneyim belgesi, vergi levhası, çalışma ruhsatı v.b),

B- Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

6-Teklif mektubu, (İdare tarafından örneği verilecektir)

7-İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

8- Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

9-Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi, (En fazla 1 ay içersinde alınmış.)

10-Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi (En fazla 1 ay içersinde alınmış.)

11-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

12-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

13-Yer Görme Belgesi,

14-Faaliyet Belgesi; ihaleye iştirak edeceklerin faaliyetleri arasında Düğün Salonu faaliyeti yapmak olacaktır.

15-İş Deneyim Belgesi; İhale konusu işle ilgili olarak faaliyet gösterildiğine dair en az 5 (beş) yıllık deneyim belgesi, (iş deneyim belgesi, vergi levhası, çalışma ruhsatı v.b)

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5-İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

Basın No: ILN02181184

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