KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) SİLİVRİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kişisel Koruyucu Donanım mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/291782

1-İdarenin

a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) SİLİVRİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Ali Paşa Mahallesi BOTAŞ Sokak No:64 34570 Kınalı SİLİVRİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 212 867 69 00 - 212 867 69 99

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kişisel Koruyucu Donanım

b) Niteliği, türü ve miktarı : BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Baret Grubu, Ayakkabı Grubu, Diğer İSG Malzemeleri Grubu ve Tekstil Grubu olmak üzere 4 kısımda toplam 19 kalem malzemeden oluşan kişisel koruyucu donanım alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi : 1.Kısım - Baret Grubu : 4 Hafta, 2.Kısım - Ayakkabı Grubu : 8 Hafta, 3.Kısım - Diğer İSG Malzemeleri : 4 Hafta, 4.Kısım - Tekstil Grubu : 12 Hafta içerisinde İdareye teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.03.2025 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar : Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02180850

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