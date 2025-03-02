170 kV KOMPOZİT SİLİKON MAHFAZALI

METAL OKSİTLİ PARAFUDR TEMİN İŞİ

MAL ALIMI İHALESİ

İHALE KAYIT NUMARASI : 2025/303792

1-) İDARENİN :

a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL

b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresi : mesut.aslan@euas.gov.tr

2-) İHALE KONUSUNUN :

a) Niteliği : 12 Adet 170 kV Kompozit Silikon Mahfazalı Metal Oksitli Parafudr Temin İşi

b)Türü : Mal Alımı

c) Dosya No : 2025 / 02

d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 200 (ikiyüz) takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati : 19.03.2025 Çarşamba günü – Saat 11.00'da

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü, Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 19.03.2025 Çarşamba günü – Saat 11:00'a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-)Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Basın No:ILN02181924

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