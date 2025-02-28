BÜYÜKÇEKMECE

12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN VARAKASI

DOSYA NO : 2022/1882

KARAR NO : 2024/1412

DAVACI : K.H.

SANIK : HASAN SADAD Barat ve Süreyya oğlu, 2004 doğumlu, Afganistan uyruklu,

SUÇ : Resmi Belgelerin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 05/09/2022

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ

KARAR TARİHİ : 11/12/2024

Mahkememizin 11/12/2024 tarih, 2022/1882 esas, 2024/1412 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık HASAN SADAD hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan 5271 Sayılı CMK' nin 223/2-a maddesi gereğince beraatine, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 Sayılı CMK' nin 231/8 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olduğu, sanık HASAN SADAD' ın gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 273. maddeleri gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 26/02/2025

Basın No: ILN02180898

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