27 Kasım 2024, Çarşamba

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Giriş: 27.11.2024 00:00
T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Sicil No TC Kimlik No Ad Soyad / Unvan Yıl Ödeme Emri/İhbarname No Tahakkuk Türü Borç
360601 001****938 4Y Ma******** İn**** Na****** Ha********* Ot****** Sa**** Ti***** Li***** Şi***** 2023 1-30866, 1-27742 Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası 24.250,80
243029 382*****748 Eb** ME*** 2024 1-36055 Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı 17.021,40
361196 995*****086 Sv****** SA***** 2023 1-28411, 1-31620 Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası 17.463,60
361505 994*****226 La*** SA***** 2023 1-32026, 1-28797 Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası 23.142,00
361384 996*****206 Wa*** Ib***** Na***** AL-********* 2023 1-31905, 1-28686 Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası 17.018,40
Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02128675

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