27 Kasım 2024, Çarşamba
T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Giriş: 27.11.2024 00:00
|T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
|Sicil No
|TC Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|Yıl
|Ödeme Emri/İhbarname No
|Tahakkuk Türü
|Borç
|360601
|001****938
|4Y Ma******** İn**** Na****** Ha********* Ot****** Sa**** Ti***** Li***** Şi*****
|2023
|1-30866, 1-27742
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|24.250,80
|243029
|382*****748
|Eb** ME***
|2024
|1-36055
|Arsa Vergisi, Kültür V.Katkı payı
|17.021,40
|361196
|995*****086
|Sv****** SA*****
|2023
|1-28411, 1-31620
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|17.463,60
|361505
|994*****226
|La*** SA*****
|2023
|1-32026, 1-28797
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|23.142,00
|361384
|996*****206
|Wa*** Ib***** Na***** AL-*********
|2023
|1-31905, 1-28686
|Bina Vergisi, Kültür V.Katkı payı,Vergi Ziyai Cezası
|17.018,40
|Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02128675
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