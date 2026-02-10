Yurt dışında yaşayanlar fitreyi hangi ülkeye göre vermeli?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun paylaştığı bilgilere göre, ülkeler ve bölgeler arasında yaşam maliyetleri farklılık gösterdiği için fıtır sadakası yükümlüsü, sadakasını yaşadığı yerin ekonomik şartlarını dikkate alarak belirlenen miktar üzerinden vermelidir.

Bununla birlikte, normal şartlarda yurt dışında yaşayan ancak fıtır sadakasını vereceği dönemde Türkiye'de bulunan kişiler, sadaka-i fıtırlarını Türkiye'deki şartlara göre hesaplayarak ödemelidir.

Ülke ve bölgelere göre geçim standartları farklı olduğundan, sadaka-i fıtır mükellefi, kendi bulunduğu yere göre tespit edilen miktarda sadaka-i fıtır vermelidir. (bk. İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/365-366)