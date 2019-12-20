Yapay zeka 2020'de hayatı değiştirecek

Turkcell ve BKM’nin ayrı ayrı yaptığı yapay zekâ çalışmaları 2020’de tüketicileri ilginç hizmetlerle tanıştıracak. Yüz tanıma sistemiyle saniyeler içinde ödeme ve yüzük benzeri cihazla temassız alışveriş yapılabilmesi gündeme gelecek.

Finans şir-ketleri ve cep telefonu operatörleri, gelişen yapay zeka teknolojileriyle artık ortak paydada buluşmaya başladı. Akıllı telefonlardaki ödeme sistemlerinin gelişmesi, müşterilerin GSM hatları üzerinden temassız ödeme yapabilmeleri her iki sektörü bir araya getirdi. Buna tüketicilerin de hızlı uyum sağlamaları 2020 yılında yeni yapay zeka teknolojilerinin devreye girmesini sağlayacak. Yüz tanıma sistemiyle ödemeler, yüzük ya da bileklik benzeri cihazlarla temassız ödeme yapılabilmesi 2020'de tüketicinin kullanacağı teknolojiler olacak. Fintek ve yapay zekanın neler getireceği konusu aPara'da Şafak Tükle Uysal'ın hazırladığı programda tartışıldı. Programa Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu katıldı. Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Turkcell'in teknolojiye sürekli yatırım yaptığını ve bu yatırımları Telekom alanının dışına da taşıdıklarını belirterek, "Bunlar arasında finteki sayabiliriz. Mobil teknoloji alanına yapılan yatırım aslında fintek alanında da çok kolay uygulanabilir. Bunların başında ise yapay zeka geliyor. Örneğin Paycell markamız altında da özellikle müşterilerimizi bu yeni deneyimlerle tanıştırıyoruz. Çünkü Türkiye ödeme alanında çok ileri bir ülke. Ama bizde burada daha neyi farklı yapabileğimizin arayışı içine girdik" dedi. Turkcell olarak son iki yıldır odaklandıkları konunun blockchain teknolojileri olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu alan çok önemli. Blockchain, ödeme konusunda hem güvenlik hem de şeffaflık anlamında çok büyük faydalar sağlayacak. Biz özellikle bu teknolojiyi dijital kimlik konusunda çalışıyoruz. 2020 içinde duyuracağımız birkaç projemiz olacak ki şu anda sahtekarlık önleme teknolojilerini kullanmaya başladık. Bunu Paycell markamızla bizim ödeme sistemimizle birleştirip uygulamaya sokacağız. Blockchain hem yapay zeka ile hem de veri analitiğiyle entegre edilip müşterilerin hayatını daha farklı şekilde değiştirecek teknolojiler olarak ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu.

YÜZ TANIMA İLE ÖDEME GELİYOR

Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, uzun zamandır müşterilere doğru zamanda doğru teklifleri nasıl verebilecekleri konusunda analitiğe yatırım yaptıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: "Aslında akıllı telefonların devreye girmesiyle veri miktarı inanılmaz ölçeğe çıktı. Bugün asıl sorun bu veriyi nasıl analiz ederiz konusu oldu. Özellikle yapay zeka teknolojileri önümüzde 5 yılda büyük veri ile başa baş duruma gelecek. Bu ödemeye çok farklı bir boyut katıyor. Müşterilerimizin çok kolay ödeme yapmasını sağlıyor. Donanım problemleri de çözülmeye başlandı. Bu ödeme dünyasında çok önemli avantajlar sağlayacak. Biz kendi yemekhanemizde yüzle tanıma sistemiyle ödeme yapılması özelliğini geliştirdik. Bunu bizim mühendislerimiz gerçekleştirdi. Özellikle çok sıranın olduğu yerlerde saniyeler içinde cüzdanı çıkarmadan ödemenin yapılmasını sağlıyoruz. Bunda yüzün tanıtılması da o kadar kolay. Bunu yemekhanemizde kurduk. Aslında burada amacımız bu teknolojileri geliştirirken bunu kendimize saklamak gibi bir niyetimiz yok. Bunu bulut ortamında başka şirketlerin de kullanımına açmak. Ödeme hizmetlerinde yakın gelecekte bu çok daha büyüyecek. Bu ödeme şekilleri aslında vatandaşlarımız tarafından da çok geniş alanda kullanılabilir. Cep telefonuyla QR koduyla da ödeme yapılabilir. Yapay zekayı açık platformda geliştirip herkesin beğenişe sunarak onların da katkılarıyla bunun daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum."

BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Bankalararası Kart Merkezi Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu da, 2008 krizinin ardından finans hizmetinin sadece bankalar tarafından değil diğer finans kurumları hatta büyük teknoloji şirketleri tarafından da verilmeye başlandığını söyledi. Yazıcıoğlu, "Bankalararası Kart Merkezi olarak rekabetle başlayan bir işbirliğinden bahsedebiliriz. Finteklerin ortaya çıkma nedeni 2008 yılında dünyada yaşanan finansal krizde finansal hizmetlerin sadece bankalar tarafından değil, diğer finans kuruluşları tarafından hatta büyük teknoloji şirketleri tarafından da verilmesi söz konusu oldu. Hem kullanıcılarda böyle bir beklenti oluştu hem de bankaların yerine alternatif gelişmiş hizmetler ve bunun sonunda da daha iyi fiyatlamayla çok daha fazla sayıda kişinin finansal hizmetlerle söz konusu avantajlarla faydalanması adına fintek kavramı ortaya çıktı. İlk çıktığında 2008 ile 2014 arasında aralarında biraz rekabet vardı. İkisi de kendi üstün yanlarını keşfettiler. Örneğin fintek dediğimiz kısım çok daha hızlı çözümler üretirken, klasik finansal kurumlar ise ölçeklenebilir büyük dataya sahiptiler. O yüzden küçük oyuncuların geliştirdiği teknolojilerin büyük kurumlar tarafından birlikte bir sinerjiye dönüştürdükleri noktada artık bir 'rekaberlik' söz konusu oldu" diye konuştu.

AÇIK BANKA GELİYOR

YAZICIOĞLU, bu alanda yapılan yasal düzenlemelerin de sektörün önünü açtığını vurgulayarak, açık banka kavramı ve kasım ayında kabul edilen 6493 sayılı Ödeme Sistemleri Kanunu ile Merkez Bankası'nın yapacağı çalışmaların açık bankacılıktaki sektörü büyüteceğini söyledi. Yazıcıoğlu, "Artık kullanıcının rızasıyla beraber verisinin banka olmayan diğer finansal hizmetlerden faydalanmak üzere fintek kuruluşlara tarafından da kullanılabilecek olması finansal hizmetler sistemini daha büyütüyor olacak. Hem de finteklerle finansal hizmet sunan klasik oyuncuları bankaları hatta bunlara 'bigtek' dediğimiz büyük teknoloji şirketlerini de katarsak yeni işbirliği seçeneklerinin gündeme geleceğini görünebilir" dedi.

TEMASSIZ ÖDEME GELİYOR

BKM'NIN inovasyon çalışmalarını artırdığını söyleyen Yazıcıoğlu, "BKM olarak en fazla sayıda kart işlemlerinin yüzde 50'si bizden geçtiği için anlamlı sayıda veriye sahibiz. Biz bunları iş yeri güvenliği ve kart sahteciliğinin hangi noktalarda yapıldığına dair analizler yapmak için üniversitelerle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Chatbot uygulamasıyla robotumuz BKM müşterilerine yanıt veriyor. Sosyal medyada chatbot ve yüz tanıma ile bağış yapmanız mümkün. Bunlar yapay zeka projelerinin nasıl kullandığımız gösteriyor. Bugün Türkiye'de 230 milyondan fazla kart var. Bu kartların kullanılma şekillerine baktığınızda fiziksel kartlar kullanılsa da artık ödemelerde form değişmeye başladı. Akıllı telefonlar birer ödeme aracı haline geldi. Bizim gündemimizde artık ödemelerin sadece kart dışı form olarak telefonla değil, bir bileklik ve yüzükle de ödemeler yapılabilecek. Bir tane küçük SIM ve anten mevcut Bununla Türkiye'de geçerli olan bir milyondan fazla temassız kart noktasında ödeme yapılabiliyor. Bu bileklik ve yüzüğü 2020 yılı ilk yarısında bunu sunmaya başlıyoruz. Bunu kendi içimizde kullanmaya başlardık. Bazı şirketler bunu bizden talep ettiler" şeklinde konuştu.