Demokrasi maskesi altındaki sömürgeci zihniyet! A Haber'den "Batı'nın Soykırımları" belgeseli
Özgürlük, demokrasi ve insan hakları söylemlerini dilinden düşürmeyen Batı dünyasının karanlık geçmişi, A Haber’in özel dosyasıyla bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları üzerinden Türkiye’yi hedef alan sömürgeci güçlerin; Libya’dan Ruanda’ya, Cezayir’den Gazze’ye uzanan kanlı eylemleri, söylem ile gerçekler arasındaki derin uçurumu gözler önüne seriyor.
Sözde Ermeni soykırımını yıllardır Türkiye'ye karşı siyasi bir araç olarak kullanan Batı'nın günah galerisi A Haber'in hazırladığı özel dosyada mercek altına alındı.
Özgürlük, demokrasi, insan hakları, adalet ve çağdaşlık söylemleriyle dünyaya örnek olduğunu savunan Batılı ülkelerin tarih boyunca karıştığı katliamlar, sömürge politikaları ve insan hakları ihlalleri kapsamlı şekilde ele alındı.
Dosyada, Batı'nın kendi tarihindeki katliamları ve insan hakları ihlallerini örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekilirken, Ermeni meselesini uluslararası alanda Türkiye'ye karşı bir baskı aracına dönüştürdüğü vurgulandı.
Libya'dan Ruanda'ya, Cezayir'den dünyanın birçok noktasına uzanan sömürgeci geçmişi ve işlediği insanlık suçları tarihsel belgeler ışığında yeniden incelendi.
DEMOKRASİ MASKELİ SÖMÜRGECİ ZİHNİYET
Batılı güçlerin dünyaya nizam verme iddiasının ardındaki kanlı gerçekler tarihsel örneklerle ortaya konuldu. Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve çağdaşlık söylemleriyle dünyaya yön vermeye çalışan Batı'nın, bu kavramların arkasına gizlediği kanlı geçmiş tüm yönleriyle ele alındı.
"Medeniyet" adı altında kurulan düzenin savaşlar, katliamlar ve ağır insan hakları ihlalleri üzerine inşa edilen sömürgeci bir anlayışın ürünü olduğu vurgulandı.
Gazze'den Ruanda'ya, Cezayir'den Libya'ya uzanan tarihsel süreç üzerinden Batı'nın savunduğu değerlerle uygulamaları arasındaki çelişki gözler önüne serildi.
İKİ YÜZLÜ BATI'NIN KARANLIK YÜZÜ
Batı'nın evrensel değerler olarak sunduğu özgürlük, adalet ve insan hakları söylemlerinin, kendi çıkarları söz konusu olduğunda nasıl geri plana itildiği somut örneklerle ortaya konuldu.
Günümüzde yaşanan gelişmelerin, Batı'nın yıllardır savunduğu değerlerin söylemde kaldığını bir kez daha gösterdiği belirtilirken, sömürgecilik mirasının ve iki yüzlü politikalarının izleri tarihsel belgeler eşliğinde yeniden hatırlatıldı.
Böylece Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerlerle uygulamaları arasındaki derin çelişki bir kez daha gözler önüne serildi.