Demokrasi maskesi altındaki sömürgeci zihniyet! A Haber'den "Batı'nın Soykırımları" belgeseli

Libya'dan Ruanda'ya, Cezayir'den dünyanın birçok noktasına uzanan sömürgeci geçmişi ve işlediği insanlık suçları tarihsel belgeler ışığında yeniden incelendi.

Dosyada, Batı'nın kendi tarihindeki katliamları ve insan hakları ihlallerini örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekilirken, Ermeni meselesini uluslararası alanda Türkiye'ye karşı bir baskı aracına dönüştürdüğü vurgulandı.

Özgürlük, demokrasi, insan hakları, adalet ve çağdaşlık söylemleriyle dünyaya örnek olduğunu savunan Batılı ülkelerin tarih boyunca karıştığı katliamlar, sömürge politikaları ve insan hakları ihlalleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Sözde Ermeni soykırımını yıllardır Türkiye'ye karşı siyasi bir araç olarak kullanan Batı'nın günah galerisi A Haber'in hazırladığı özel dosyada mercek altına alındı.

"Medeniyet" adı altında kurulan düzenin savaşlar, katliamlar ve ağır insan hakları ihlalleri üzerine inşa edilen sömürgeci bir anlayışın ürünü olduğu vurgulandı.

Batılı güçlerin dünyaya nizam verme iddiasının ardındaki kanlı gerçekler tarihsel örneklerle ortaya konuldu. Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve çağdaşlık söylemleriyle dünyaya yön vermeye çalışan Batı'nın, bu kavramların arkasına gizlediği kanlı geçmiş tüm yönleriyle ele alındı.

İKİ YÜZLÜ BATI'NIN KARANLIK YÜZÜ

Batı'nın evrensel değerler olarak sunduğu özgürlük, adalet ve insan hakları söylemlerinin, kendi çıkarları söz konusu olduğunda nasıl geri plana itildiği somut örneklerle ortaya konuldu.

Günümüzde yaşanan gelişmelerin, Batı'nın yıllardır savunduğu değerlerin söylemde kaldığını bir kez daha gösterdiği belirtilirken, sömürgecilik mirasının ve iki yüzlü politikalarının izleri tarihsel belgeler eşliğinde yeniden hatırlatıldı.

Böylece Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerlerle uygulamaları arasındaki derin çelişki bir kez daha gözler önüne serildi.