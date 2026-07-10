LGS şampiyonları A Haber'de: 452 öğrenci 500 tam puan aldı
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye genelinde 452 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. İstanbul’daki bir devlet okulundan çıkarak büyük bir başarıya imza atan şampiyonlar Gökçe Ağrı ve Musap Aral, zorlu hazırlık sürecini, çalışma rutinlerini ve gelecek hedeflerini A Haber'e anlattı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, Türkiye genelinde büyük bir gurur tablosu ortaya çıktı. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak şampiyonluk ipini göğüsleyen başarılı öğrencilerden İstanbul'daki bir devlet okulunda eğitim gören Gökçe Ağrı ve Musap Aral, zorlu hazırlık sürecindeki başarı formüllerini, yaşadıkları stresi nasıl yönettiklerini ve gelecek hedeflerini A Haber canlı yayınında paylaştı.
Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle büyük bir gurur yaşayan şampiyonlardan Gökçe Ağrı, "Tabii ki çok mutluyum, heyecanlıyım. Ama üstümden o stresi sonunda attım, derin bir oh çektim. Öyle söyleyebilirim." sözlerini kaydetti. Sonuçları beklerken büyük bir heyecan yaşadığını dile getiren Musap Aral ise, "Hani sabah uyandım, böyle çok stresliydim bayağı. Ama işte bu stresim o siteyi açtığımda direkt gitti hani. Bayağı rahatladım öyle." ifadelerini kullandı.
OKUL, DERSHANE, KÜTÜPHANE
Hazırlık sürecindeki disiplinine dikkat çeken Gökçe Ağrı, "Nasıl hazırlandım? İlk dönem, nasıl söylesem, çok sıkmadım kendimi ama her gün düzenli olarak çalıştım. İkinci dönem biraz daha tabii ki sıkmaya başladım, durmadan yani sürekli. Öyle söyleyeyim; dünyam üç şeyden ibaretti; okulum, dershanem, kütüphanem. Üçü arasında gidip geldim sürekli." sözleriyle başarısının anahtarını paylaştı.
Hazırlık aşamasındaki temposunu anlatan Musap Aral, "Günde ilk başladığımda böyle yüzün üstüne çıkıyordum. Tempoya girdiğimde de iki yüzün altına inmiyordum. Maksimum da böyle 450'yi buluyordum hani tempolu anımda, her gün." açıklamasında bulundu.
SORU SAYILARI VE ANALİTİK HAZIRLIK
Günlük çözülen soru sayılarının sınav başarısındaki etkisine değinen Gökçe Ağrı, "İlk bir-iki ay günde en az 150 soru diye hedef koydum kendime. Tabii ki bunun altında kaldığım günler de oldu. Sonraki dönemlerde en az 200 soruya çıktı. Aslında hiçbir zaman çok artmadı benim soru sayım. Sadece 15 tatilde günde 500 soru falan çözdüm. Ama öyle söyleyeyim, net bir soru sayısı yoktu. Soruların düzeyine göre de bu değişiyordu tabii ki." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEĞİ VE MOTİVASYONUN ÖNEMİ
Zorlu maratonda ailesinin her zaman yanında olduğunu belirten Gökçe Ağrı, "Ailem bana gerçekten çok büyük destek verdi. Denemelerim, sınavlarım kötü geldi bazen ama hiç kızmadılar. Hatta birlikte güldük bunlara. O yüzden bu yıl hiçbir zaman bir sınavım kötü gelince ağlamadım. En son işte sabah sonuçları görünce ilk defa ağladım." sözleriyle motivasyon kaynağını aktardı.
HEDEF KABATAŞ, HAYAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Gelecek planlarını şimdiden şekillendiren Musap Aral, "Ben okul olarak düşündüğümde Kabataş'ı düşünüyorum şu anda. Meslek olarak da yazılım mühendisliğini düşünüyorum. Yazılım mühendisliği geleceğin mesleği çünkü her şey onunla yapılıyor. Mesela telefonlar, uygulamalar... Düşündüğümde çoğu şeyi o yapıyor. Bir de ben sevdiğim için bunu istiyorum." ifadeleriyle hedeflerini paylaştı.