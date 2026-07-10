LGS şampiyonları A Haber'de: 452 öğrenci 500 tam puan aldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, Türkiye genelinde büyük bir gurur tablosu ortaya çıktı. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak şampiyonluk ipini göğüsleyen başarılı öğrencilerden İstanbul'daki bir devlet okulunda eğitim gören Gökçe Ağrı ve Musap Aral, zorlu hazırlık sürecindeki başarı formüllerini, yaşadıkları stresi nasıl yönettiklerini ve gelecek hedeflerini A Haber canlı yayınında paylaştı.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle büyük bir gurur yaşayan şampiyonlardan Gökçe Ağrı, "Tabii ki çok mutluyum, heyecanlıyım. Ama üstümden o stresi sonunda attım, derin bir oh çektim. Öyle söyleyebilirim." sözlerini kaydetti. Sonuçları beklerken büyük bir heyecan yaşadığını dile getiren Musap Aral ise, "Hani sabah uyandım, böyle çok stresliydim bayağı. Ama işte bu stresim o siteyi açtığımda direkt gitti hani. Bayağı rahatladım öyle." ifadelerini kullandı.