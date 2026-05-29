Akdeniz’in mavisi kahverengiye döndü! Sağanak Hatay'ı teslim aldı
Hatay’ın Dörtyol ve Hassa ilçelerinde Amanos Dağları’na düşen şiddetli yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Dağlardan gelen sel suları, önüne kattığı kütükleri, tomrukları ve bazı araçları Akdeniz’e kadar sürükledi. Deliçay ve Özerli Çayları'nın taştığı bölgede sahil şeridi selin taşıdığı odun yığınlarıyla kaplanırken, devletin tüm imkanlarıyla yürütülen çalışmalarda 778 personel ve 310 iş makinesi görev alıyor. Bölgeden son durumu aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, ekiplerin taşkının izlerini silmek ve hayatı normale döndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.
Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, Dörtyol ve Hassa ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Taşan çay ve dereler nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı ev, ahır ve bahçeleri su bastı. Şiddetli akışın etkisiyle bazı araçlar sürüklenirken, belediye ekipleri taşkından etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.
AMANOS DAĞLARI'NDAN GELEN AFET: "TOPRAK KURU AMA SEL VURDU"
Bölgedeki son durumu sıcağı sıcağına aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Hatay'ın yüksek dağlarına şiddetli sağanak yağış vurdu diyebiliriz. Amanos Dağları'nda dün gece etkili olan şiddetli yağış sonrasında sel oluştu. İlçe merkezine herhangi bir yağış düşmedi, sahildeki kum kuru ancak dağdaki sel önüne kattığı her şeyi Deliçay vasıtasıyla Akdeniz'e taşıdı" sözleriyle felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Dağlardan gelen sel sularının etkisiyle sahil bandının tamamen değiştiğini belirten Uğur, "Amanos Dağları'ndan gelen kütükler, tomruklar ve dal parçaları şu anda sahil bandını kaplamış durumda. Dalgalar selle gelen ağaç parçalarını tekrar sahile getirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ARAÇLAR DENİZE SÜRÜKLENDİ, İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ
Sel suları sadece doğal atıkları değil, vatandaşların araçlarını da yuttu. Dörtyol'daki bir tatil sitesinin bahçesine giren sel suları, istinat duvarlarını yıkarak araçları denize sürükledi. Muhabir Halil İbrahim Uğur, "Sel geldiğinde burada 21 araç bulunuyordu ve o araçlardan 3 tanesi Akdeniz'e doğru selle beraber sürüklendi, ardından denizin içerisine girdi. Yapılan çalışmalarla araçlar denizden çıkartıldı ancak hala çamur içerisinde kalan araçlar var" sözleriyle yaşanan korku dolu anları aktardı. Kullanılamaz hale gelen araçların kaportalarına dolan çamur ve odun parçaları, selin şiddetini bir kez daha kanıtladı.