Akdeniz’in mavisi kahverengiye döndü! Sağanak Hatay'ı teslim aldı

Amanos Dağları'ndan akan çamurlu sular, Akdeniz'in rengini de değiştirdi. Bölgeden durumu bildiren Uğur, "Akdeniz masmavi olması gerekirken şu anda Amanos Dağları'ndan akan selle beraber kahverengi bir renge büründü. Şehir merkezinden gelen çöplerin temizlenmesi için sahil boyunca çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SAHADA: 778 PERSONEL TEYAKKUZDA

Hatay Valiliği, yaşanan sel felaketi sonrası hızlıca harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 69 ihbar alındı. Şu anda 310 iş makinesi ve 778 personel hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. En sevindirici detay ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmamasıdır" sözleriyle son durumu paylaştı.

Jandarma ekipleri de olası yeni bir olumsuzluğa karşı sahil şeridinde devriye atarak vatandaşları bölgeden uzak tutmaya devam ediyor.