Türkiye’de nüfus alarmı: Çocuk sayısı 1935’ten bu yana en düşük seviyede

Türkiye'nin demografik yapısında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı son veriler, çocuk nüfus oranının 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gözler önüne serdi. Bir zamanların simgesi olan o neşeli, kalabalık aile sofraları yerini sessizliğe bırakırken, Türkiye genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. İşte rakamlarla Türkiye'nin çocuk nüfusundaki çarpıcı düşüş ve sokağın bu tabloya bakışı.

1935'TEN BU YANA EN KRİTİK EŞİK

Türkiye, çocuk nüfusundaki gerilemeyle birlikte demografik bir dönüşümün eşiğine geldi. TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 24,8'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Oysa bu oran daha geçtiğimiz yıl yüzde 25,5 seviyesindeydi. Çocuk nüfus oranındaki bu istikrarlı düşüşün 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaşması, uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Neslin devamlılığının önemine vurgu yapan bir vatandaş, "Bu dünyaya niye geliyoruz? Niye varız? Çocuklarımızın ve nesillerimizin ilerlemesi için varız" ifadelerini kullandı.

ERKEN EBEVEYNLİK BİR AVANTAJ MI?

Nüfus verilerindeki bu gerileme, evlilik yaşının ve ebeveynlik tercihlerinin de sorgulanmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar hayata erken atılmanın ve çocuklarla birlikte büyümenin bir şans olduğunu savunuyor. Bir genç, "Hayata daha erken atılıyorsun. Çocuğunla mesela arkadaş gibi beraber büyüyorsun, bu bence büyük bir avantaj" sözleriyle erken yaşta aile kurmanın güzelliklerine değindi. Bir diğer vatandaş ise, "Bence erken yaşta evlenmek, bu güzelliklere sahip olmayı nasip ediyor" diyerek genç yaşta ebeveynliğin önemine vurgu yaptı.