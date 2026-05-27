Türkiye’de nüfus alarmı: Çocuk sayısı 1935’ten bu yana en düşük seviyede
Türkiye’de çocuk nüfusu oranı tarihi dip seviyeye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son verilere göre çocuk nüfus oranı yüzde 24,8’e düştü. 1935’ten bu yana görülen en düşük oran olarak kayda geçen tablo, genç nüfus avantajının kaybedilmesi ve geniş aile yapısının hızla çözülmesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Türkiye'nin demografik yapısında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı son veriler, çocuk nüfus oranının 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gözler önüne serdi. Bir zamanların simgesi olan o neşeli, kalabalık aile sofraları yerini sessizliğe bırakırken, Türkiye genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. İşte rakamlarla Türkiye'nin çocuk nüfusundaki çarpıcı düşüş ve sokağın bu tabloya bakışı.
1935'TEN BU YANA EN KRİTİK EŞİK
Türkiye, çocuk nüfusundaki gerilemeyle birlikte demografik bir dönüşümün eşiğine geldi. TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 24,8'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Oysa bu oran daha geçtiğimiz yıl yüzde 25,5 seviyesindeydi. Çocuk nüfus oranındaki bu istikrarlı düşüşün 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaşması, uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Neslin devamlılığının önemine vurgu yapan bir vatandaş, "Bu dünyaya niye geliyoruz? Niye varız? Çocuklarımızın ve nesillerimizin ilerlemesi için varız" ifadelerini kullandı.
ERKEN EBEVEYNLİK BİR AVANTAJ MI?
Nüfus verilerindeki bu gerileme, evlilik yaşının ve ebeveynlik tercihlerinin de sorgulanmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar hayata erken atılmanın ve çocuklarla birlikte büyümenin bir şans olduğunu savunuyor. Bir genç, "Hayata daha erken atılıyorsun. Çocuğunla mesela arkadaş gibi beraber büyüyorsun, bu bence büyük bir avantaj" sözleriyle erken yaşta aile kurmanın güzelliklerine değindi. Bir diğer vatandaş ise, "Bence erken yaşta evlenmek, bu güzelliklere sahip olmayı nasip ediyor" diyerek genç yaşta ebeveynliğin önemine vurgu yaptı.
SORUMLULUKTAN KAÇIŞ VE "TEMBEL" NESİL ELEŞTİRİSİ
Toplumdaki bu değişim sadece rakamlara değil, yaşam tarzlarına da yansıyor. Anne ve baba olmanın içten gelen bir duygu olduğunu belirten bir kişi, "Anne babalık neticede çok fazla sonradan edinilen bir şey değil, içten gelen bir şey. O duyguya sahip olmayanlar tabii ki birinci çocuktan sonra bu sorumluluktan kaçıyor olabilir" sözleriyle nüfus düşüşündeki psikolojik faktörlere dikkat çekti. Öte yandan, eski aile yapısına özlem duyan bir başka vatandaş ise, "Çok kalabalık bir ailede büyüdüm ama eskiden her şey daha güzeldi. Şu anda yeni nesil çok tembel, çalışmayı bilmiyorlar" diyerek yeni neslin aile kurma konusundaki isteksizliğini eleştirdi.
AVRUPA İLE ARAYI KAPATIYORUZ AMA NEGATİF YÖNDE!
Türkiye'nin çocuk nüfusu her ne kadar düşüşte olsa da hala Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde seyrediyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranı ortalaması yüzde 17,6 olarak kayıtlara geçti. AB ülkeleri arasında en yüksek çocuk nüfusuna sahip ülke yüzde 22,7 ile İrlanda olurken, Türkiye'nin yüzde 24,8'lik oranı hala Avrupa'nın tepesinde yer alıyor. Ancak aradaki farkın hızla kapanması, Türkiye'nin gelecekteki iş gücü ve dinamizm potansiyelini tehdit ediyor.
ÇEKİRDEK AİLEYE DÖNÜŞÜN HÜZNÜ
Geniş ailelerin yerini alan küçük çekirdek aileler, beraberinde bir yalnızlık hissini de getiriyor. Eskiden torunlarıyla cıvıl cıvıl olan evlerin artık boş kaldığını ifade eden bir vatandaş, "Babaannem torunlarının torunlarını gördü ama şu anda biz çok küçük bir çekirdek aileyiz. Çocuklarımız okuyor, sadece eşimle ikimiz kalıyoruz. Bu gerçekten çok üzücü" diyerek toplumsal yapıda yaşanan bu sessiz değişimin hüzünlü yüzünü aktardı. Türkiye, bir yandan modernleşirken bir yandan da en büyük gücü olan "genç ve dinamik nüfusunu" korumanın yollarını arıyor.