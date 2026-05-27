Malatya’da depremzedeler yeni evlerinde bayram sevinci yaşıyor
Malatya’da deprem sonrası inşa edilen yeni konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Battalgazi ilçesindeki Göztepe bölgesinde tamamlanan 664 deprem konutu, Kurban Bayramı öncesi ailelere verildi. Yeni evlerine yerleşen depremzedeler, güvenli ve modern yapılarda ilk bayram sevincini yaşarken, vatandaşlar devletin hızlı teslim sürecine dikkat çekti.
Malatya'da asrın felaketinin ardından yapımı tamamlanan deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nı yeni ve güvenli yuvalarında karşılayan Dere ailesine konuk olan A Haber ekibi, afetzedelerin bayram heyecanına ortak oldu. Göztepe bölgesinde yükselen modern konutlar, depremzede ailelerin hem yüzünü güldürdü hem de geleceğe umutla bakmalarını sağladı.
YENİ KONUTLARDA BAYRAM ZİYARETİ
Malatya'da bayram mesaisine devam eden A Haber muhabiri Mehmet Türel, "Bir depremzede aileye misafir olduk. Hem ağzımız tatlansın, şekerlerini alalım dedik hem de hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Dere ailesi bizi çok sıcak karşıladı." ifadelerini kullandı. Evin içini ve kullanılan malzemeleri izleyicilere gösteren Türel, "Mutfak gayet ferah bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burası Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe bölgesinde 39. bölge olarak biliniyor ve burada tam 664 konutun teslimatı yapıldı. 3+1 şeklinde inşa edilen bu evler, oldukça geniş ve kullanışlı." sözleriyle modern yapının detaylarını aktardı.
"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"
Yeni evine yerleşmenin mutluluğunu yaşayan Hatun Dere, "Evimizi çok beğendik, yapanlardan ve destek olanlardan Allah razı olsun. İşlerini güçlerini rast getirsin, bize böyle sağlam ve temiz bir ev yaptılar. Çok memnunuz, tam bize göre bir ev oldu." ifadelerini kullandı. Misafirlerini yeni evinde ağırlamanın gururunu yaşayan Hatun Hanım, evin kalitesine vurgu yaparak, "Herkes gelip bakıyor, bacım da geldi baktı ve kapısına, camına, her şeyine hayran kaldı. 'Ne kadar sağlam yapmışlar' dedi. İçimiz çok rahat." sözleriyle sevincini dile getirdi.
GECEKONDU MAHALLESİNDEN MODERN YAŞAMA
Evin bir diğer sakini Abdurrahman Dere ise devletin hızlı müdahalesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz, bize bu hizmetleri sundukları için Allah razı olsun. İçimiz gayet rahat, özellikle bu artçılar olduğu zaman hiçbir tedirginlik yaşamıyoruz." ifadelerini kullandı. Bölgenin dönüşümüne dikkat çeken Dere, "Burası daha önce gecekondu mahallesiydi, kimsenin doğru düzgün ve sağlıklı bir ortamı yoktu. Şu an tertip, düzen, her şey mükemmel. Elektriğimiz, suyumuz, doğalgazımız hiçbir şekilde aksamadı." sözlerini kullandı.
HIZLI TESLİMAT VE SOSYAL DEVLET VURGUSU
İnşaat sürecinin kısalığına ve kalitesine değinen Abdurrahman Dere, "Normal bir müteahhide verilmiş olsaydı süreç çok daha uzun sürecekti ancak umduğumuzdan daha kısa bir sürede evimizi teslim aldık. Firmalar hiçbir malzemeden kısmamışlar, en ufak bir sorunda gece yarısı bile olsa gelip ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Mehmet Türel ise süreci, "Sosyal devlet anlayışının bir tezahürü olsa gerek. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşa bu şekilde yardım eli uzatılmalı. Malatya'da 664 ailemiz bu bayramı yeni yuvalarında huzurla geçiriyor." sözleriyle noktaladı.