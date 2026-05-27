Malatya’da depremzedeler yeni evlerinde bayram sevinci yaşıyor

Malatya'da asrın felaketinin ardından yapımı tamamlanan deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nı yeni ve güvenli yuvalarında karşılayan Dere ailesine konuk olan A Haber ekibi, afetzedelerin bayram heyecanına ortak oldu. Göztepe bölgesinde yükselen modern konutlar, depremzede ailelerin hem yüzünü güldürdü hem de geleceğe umutla bakmalarını sağladı.

YENİ KONUTLARDA BAYRAM ZİYARETİ

Malatya'da bayram mesaisine devam eden A Haber muhabiri Mehmet Türel, "Bir depremzede aileye misafir olduk. Hem ağzımız tatlansın, şekerlerini alalım dedik hem de hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Dere ailesi bizi çok sıcak karşıladı." ifadelerini kullandı. Evin içini ve kullanılan malzemeleri izleyicilere gösteren Türel, "Mutfak gayet ferah bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burası Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe bölgesinde 39. bölge olarak biliniyor ve burada tam 664 konutun teslimatı yapıldı. 3+1 şeklinde inşa edilen bu evler, oldukça geniş ve kullanışlı." sözleriyle modern yapının detaylarını aktardı.