Kahramanmaraş’taki kanlı saldırıda kendini siper etmişti! Ayla öğretmenin ölümünde kahreden detay: Günler öncesinden "öleceğim" demiş
Kahramanmaraş’ta eğitim yuvasına yapılan o karanlık ve hain saldırıda, kendisini siper ederek öğrencilerinin hayatını kurtaran kahraman Ayla öğretmenin hikayesi tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu. ATV Haber’in ulaştığı acılı aile, ilk bayramlarını Ayla öğretmensiz geçirmenin burukluğunu yaşarken, fedakar öğretmenin şehadete yürümeden haftalar önce ölümü hissettiği ve eşine veda ettiği o dehşet verici detaylar ilk kez ortaya çıktı.
Türkiye, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında sergilediği kahramanlıkla adını tarihe altın harflerle yazdıran Ayla öğretmene ağladı.
O dehşet anlarında, gözü dönmüş saldırgan sınıfa daldığında hedefinde savunmasız çocuklar vardı.
Ayla öğretmen, saldırgan karşısında tereddüt etmedi. Kendi canını hiçe sayan kahraman öğretmen, biricik evlatları olarak gördüğü 9 öğrencisine gövdesini siper etti.
Hain kurşunlara hedef olan Ayla öğretmen, çocuklarını korumanın huzuruyla şehadet şerbetini içerken, geride onurlu bir hikaye bıraktı. Ayla öğretmenin kızı, "Annem zaten tercihen, yani çocukların önüne geçerek kendi isteğiyle ve kararıyla bunu yaptı" sözleriyle annesinin bilinçli kahramanlığını vurguladı.
BAYRAMLIKLARI ELİNDE KALDI: YARIM KALAN BİR HİKAYE
ATV Haber ekibi, Ayla öğretmenin boş kalan evine konuk olduğunda her köşede ondan bir iz, her duvarda hüzünlü bir hatıra vardı. Ayla öğretmen, aslında yaklaşan Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını aylar öncesinden tamamlamıştı.
Adana'dan hem kendisi hem de 35 yıllık hayat arkadaşı için bayramlık kıyafetler almıştı.