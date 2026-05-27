Kahramanmaraş’taki kanlı saldırıda kendini siper etmişti! Ayla öğretmenin ölümünde kahreden detay: Günler öncesinden "öleceğim" demiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ta eğitim yuvasına yapılan o karanlık ve hain saldırıda, kendisini siper ederek öğrencilerinin hayatını kurtaran kahraman Ayla öğretmenin hikayesi tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu. ATV Haber’in ulaştığı acılı aile, ilk bayramlarını Ayla öğretmensiz geçirmenin burukluğunu yaşarken, fedakar öğretmenin şehadete yürümeden haftalar önce ölümü hissettiği ve eşine veda ettiği o dehşet verici detaylar ilk kez ortaya çıktı.

Türkiye, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında sergilediği kahramanlıkla adını tarihe altın harflerle yazdıran Ayla öğretmene ağladı.

AYLA ÖĞRETMENİN AİLESİ ATV'YE KONUŞTU!

O dehşet anlarında, gözü dönmüş saldırgan sınıfa daldığında hedefinde savunmasız çocuklar vardı.

Ayla öğretmen, saldırgan karşısında tereddüt etmedi. Kendi canını hiçe sayan kahraman öğretmen, biricik evlatları olarak gördüğü 9 öğrencisine gövdesini siper etti.

Hain kurşunlara hedef olan Ayla öğretmen, çocuklarını korumanın huzuruyla şehadet şerbetini içerken, geride onurlu bir hikaye bıraktı. Ayla öğretmenin kızı, "Annem zaten tercihen, yani çocukların önüne geçerek kendi isteğiyle ve kararıyla bunu yaptı" sözleriyle annesinin bilinçli kahramanlığını vurguladı.

BAYRAMLIKLARI ELİNDE KALDI: YARIM KALAN BİR HİKAYE
ATV Haber ekibi, Ayla öğretmenin boş kalan evine konuk olduğunda her köşede ondan bir iz, her duvarda hüzünlü bir hatıra vardı. Ayla öğretmen, aslında yaklaşan Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını aylar öncesinden tamamlamıştı.

Adana'dan hem kendisi hem de 35 yıllık hayat arkadaşı için bayramlık kıyafetler almıştı.

Eşine aldığı kıyafetleri "Bu senin bayramlık hediyen" diyerek veren kahraman öğretmenin o kıyafetleri giymeye ömrü yetmedi. ATV Muhabiri, "Ayla öğretmen aslında Kurban Bayramı için öncesinden hazırlık yapmıştı. Hem eşine hem de kendisine bayramda giyebilmek için bu kıyafetleri almıştı. Hatta eşine 'bu senin bayramlık hediyen' demişti ama o kıyafetler maalesef giyilemedi" ifadelerini kullanarak yaşanan trajedinin derinliğini gözler önüne serdi.

ŞEHADETİ HAFTALAR ÖNCESİNDEN HİSSETTİ: "NASIL ÖLECEĞİMİ BİLİYORUM"
Olayın en tüyler ürperten ve duygusal detayı ise Ayla öğretmenin saldırıdan haftalar önce eşiyle yaptığı o son konuşma oldu.

Başına gelecekleri görmüşçesine hayat arkadaşına veda eden Ayla öğretmen, adeta şehadete hazırlandığını hissettirmişti. Ayla öğretmenin eşi, "35 yıldır hayat arkadaşım. O benim her zaman 'hastalığımda benim ilacım sensin' derdi. Çok severdi, ben de onu çok severdim. Cennete gidiyorum dedi. Nasıl öleceğimi de biliyorum dedi. Onu da gördüm ama onu söylemeyeceğim dedi" şeklindeki ifadeleriyle, kahraman öğretmenin şehadetini önceden bildiğini gözyaşları içinde anlattı.

Eşinin sergilediği bu tarihi fedakarlıktan dolayı büyük bir onur duyduğunu belirten acılı eş, "Eşimin yaptığı fedakarlıkla gerçekten gurur duyuyorum" dedi.
HEM ANNE HEM ÖĞRETMEN REFLEKSİYLE GELEN ŞEHADET
Ayla öğretmenin evinde bu bayram neşe değil, gururla harmanlanmış bir yas hakim. Çocuklarını kendi evlatlarından ayırmayan, her fırsatta onları ailesine anlatan fedakar öğretmenin son anındaki kararlılığı, evlatları tarafından da büyük bir vakarla karşılanıyor.

Ayla öğretmenin oğlu, "Öğrencilerini çok severdi, bize de sürekli anlatırdı. Bir anne ve bir öğretmen refleksi olarak o son hareketi gerçekleştirip çocuklara siper olduğunu düşünüyorum" sözleriyle annesinin hem mesleğine hem de çocuklara olan tutkusunun onu bu kahramanlığa ittiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN KALBİNE GÖMÜLEN KAHRAMAN
Kahramanmaraş'taki okul saldırısının üzerinden zaman geçse de Ayla öğretmenin sergilediği o destansı duruş asla unutulmayacak.

İstese emekli olabilecekken, öğrencilerinden ayrılmamak için görevine devam eden ve sonunda onlar için canını veren bu yüce gönüllü öğretmen, tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı.

ATV Haber'in ulaştığı görüntülerde ve ailenin anlatımlarında; bir öğretmenin, bir annenin ve bir kahramanın nasıl ölümsüzleştiği bir kez daha kanıtlanmış oldu. Ayla öğretmenin kızı, annesinin karakterini şu sözlerle özetledi: "Zaten onu yapmasaydı annem bence her gün ölecekti."

