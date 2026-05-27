Kahramanmaraş’taki kanlı saldırıda kendini siper etmişti! Ayla öğretmenin ölümünde kahreden detay: Günler öncesinden "öleceğim" demiş

Hain kurşunlara hedef olan Ayla öğretmen, çocuklarını korumanın huzuruyla şehadet şerbetini içerken, geride onurlu bir hikaye bıraktı. Ayla öğretmenin kızı, "Annem zaten tercihen, yani çocukların önüne geçerek kendi isteğiyle ve kararıyla bunu yaptı" sözleriyle annesinin bilinçli kahramanlığını vurguladı.

Ayla öğretmen, saldırgan karşısında tereddüt etmedi. Kendi canını hiçe sayan kahraman öğretmen, biricik evlatları olarak gördüğü 9 öğrencisine gövdesini siper etti.

BAYRAMLIKLARI ELİNDE KALDI: YARIM KALAN BİR HİKAYE

ATV Haber ekibi, Ayla öğretmenin boş kalan evine konuk olduğunda her köşede ondan bir iz, her duvarda hüzünlü bir hatıra vardı. Ayla öğretmen, aslında yaklaşan Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını aylar öncesinden tamamlamıştı.

Adana'dan hem kendisi hem de 35 yıllık hayat arkadaşı için bayramlık kıyafetler almıştı.