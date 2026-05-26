Uzmanlar uyardı: Elektrikli araç şarj olurken içinde uyumak ölümcül risk

Bayram tatilinin gelmesiyle birlikte milyonlarca araç yollara dökülürken, sayıları her geçen gün artan elektrikli otomobiller için hayati bir uyarı geldi. Uzun yolculuklarda batarya dolum süresini araç içinde uyuyarak geçiren sürücüler büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Uzmanlar, yüksek akım ve ısı nedeniyle oluşabilecek bir kıvılcımın geri dönülemez facialara yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

"CANLI BOMBANIN YANINDA UYUMAK GİBİ"

Elektrikli araçların şarj istasyonlarında beklediği süreler, pek çok sürücü için dinlenme vakti olarak görülse de gerçekler çok daha korkutucu. Durumun ciddiyetini vurgulayan bir vatandaş, "Elektrikli araçların şarj olurken insanların içinde uyuması, canlı bir bombanın yanında uyuması gibi bir şey" ifadelerini kullanırken, bir başka gözlemci ise, "Uzun yollarda arabalarını şarj ederken insanların içerisinde uyuduğunu görüyorum" sözleriyle tehlikeli alışkanlığı aktardı.