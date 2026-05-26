Uzmanlar uyardı: Elektrikli araç şarj olurken içinde uyumak ölümcül risk

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Bayram trafiğiyle birlikte uzun yola çıkan elektrikli araç sürücülerine kritik uyarı geldi. Uzmanlar, hızlı şarj sırasında araç içinde uyumanın yüksek akım ve ısı nedeniyle yangın riskini artırdığını belirtti. Olası bir arızada sürücülerin durumu geç fark edebileceği ve tahliyenin zorlaşabileceği vurgulandı.

Bayram tatilinin gelmesiyle birlikte milyonlarca araç yollara dökülürken, sayıları her geçen gün artan elektrikli otomobiller için hayati bir uyarı geldi. Uzun yolculuklarda batarya dolum süresini araç içinde uyuyarak geçiren sürücüler büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Uzmanlar, yüksek akım ve ısı nedeniyle oluşabilecek bir kıvılcımın geri dönülemez facialara yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

ŞARJDAKİ ARAÇTA UYUMAYIN: "İSTASYONLARDA UYARI LEVHASI OLMALI"

"CANLI BOMBANIN YANINDA UYUMAK GİBİ"

Elektrikli araçların şarj istasyonlarında beklediği süreler, pek çok sürücü için dinlenme vakti olarak görülse de gerçekler çok daha korkutucu. Durumun ciddiyetini vurgulayan bir vatandaş, "Elektrikli araçların şarj olurken insanların içinde uyuması, canlı bir bombanın yanında uyuması gibi bir şey" ifadelerini kullanırken, bir başka gözlemci ise, "Uzun yollarda arabalarını şarj ederken insanların içerisinde uyuduğunu görüyorum" sözleriyle tehlikeli alışkanlığı aktardı.

DEVASA AKIM VE MAKSİMUM ISI RİSKİ

Hızlı şarj istasyonlarında bataryalara yüklenen yüksek enerji, araçtaki ısı dengesini en üst seviyeye çıkarıyor. Muhabir, "Bakın şu an araç hızlı şarjda, yani araca devasa bir akım yükleniyor. Yani ısı en yüksek seviyede, dolayısıyla risk en tepede" diyerek teknik tehlikeye dikkat çekti. İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir ise sürücüleri net bir dille uyararak, "Uzun yolculuklarda yorulabilirsiniz fakat uyumak için araçları tercih etmeyin. Araç şarj olurken yakınında da bulunmayın, olabildiğince uzakta bulunun" uyarısında bulundu.

SÜRÜCÜLER RİSKİN FARKINDA DEĞİL

Pek çok sürücü, şarj süresini bir mola fırsatı olarak değerlendiriyor. Bir araç sahibi, "Aracın içerisinde dinlenirim tabii. Bir avantaja çevrilebilir, uyuyabilir, hani o vakti biraz mola gibi değerlendirebilir" diyerek genel algıyı ortaya koydu. Ancak muhabir, bu durumun yaratabileceği sonucu, "Pek çok sürücü aracını şarj ederken özellikle uzun yollarda bunu fırsat biliyor, aracında dinlenmeyi hatta uyumayı tercih ediyor. İşte risk tam da o noktada başlıyor. Küçücük bir kıvılcım ölümcül sonuçlara neden olabiliyor" sözleriyle ifade etti.

YANGIN ANINDA TAHLİYE İMKANSIZLAŞIYOR

Olası bir elektrik arızasının hızla yangına dönüşebileceği vurgulanırken, bir vatandaş, "Yangın çıkabilir, elektrikle ilgili başka bir arıza olabilir, yüksek bir akım var çünkü burada" diyerek endişesini paylaştı. Dr. Umut Elbir, uyku halindeki tehlikeyi, "Yangın esnasında kurtulmanız için en önemli kavramlardan bir tanesi hızlı hareket etmektir fakat uyurken bunu fark edemeyebilirsiniz. Hele ki aracınızda çocuklarınız varsa, aileniz varsa tahliye daha da zorlaşacaktır" cümleleriyle aktardı.

TESİSLERE "UYARI LEVHASI" ÇAĞRISI

Güvenliğini düşünen bilinçli sürücülerden biri, "Arabamı şarj ederken tesiste çayımı kahvemi içerek değerlendiriyorum, içeride uyumanın çok güvenli olduğunu düşünmüyorum" diyerek doğru olan yöntemi gösterdi. Dr. Umut Elbir, işletmelere de sorumluluk düştüğünü belirterek, "Tesislerde özellikle araçlar şarj olurken içinde uyunmaması gerektiğiyle ilgili uyarı levhalarını koymaları gerekiyor. İnsanları bilinçlendirmeli ve kullanıcıları uyarmaları gerekiyor. Biraz yürüyüş yapın, belki çay kahve iyi gelecektir. Çok uykunuz geldiyse mutlaka dinlenme tesislerine giderek orada uyumayı tercih edin" tavsiyesinde bulundu.

