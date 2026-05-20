Silah ruhsatında sıfır tolerans dönemi başladı! Yeni dönemde şartlar ağırlaştı: O hastalıklara sahip olanlara geçit yok
Türkiye’de 19 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle silah ruhsatı alımında köklü değişiklik yapıldı. Psikiyatrik değerlendirmeler genişletildi, geçmiş tedaviler incelemeye alındı. Kumar bağımlıları dahil bazı gruplara, iyileşmiş olsalar bile ruhsat verilmemesi kararlaştırıldı.
Türkiye'de silah ruhsatı alım süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişikliğe gidildi. 19 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, tabanca ve tüfek ruhsatı almak isteyenleri artık çok daha sıkı bir sağlık kontrolü süreci bekliyor. Özellikle psikiyatrik değerlendirmelerin kapsamı genişletilirken, bazı bağımlılık ve hastalıklarda "iyileşme sağlansa dahi" ruhsat verilmemesi kararlaştırıldı.
SAĞLIK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM: GEÇMİŞ TEDAVİLER MERCEK ALTINDA
A Haber muhabiri Burcu Özüduru, "Yeni yönetmelikle birlikte artık silah ruhsatı almak isteyenleri çok sıkı bir sağlık kontrolü süreci bekliyor. Özellikle psikiyatrik değerlendirmelerde kapsam genişletildi ve en önemlisi de şu ki aslında, bazı bağımlılık ve hastalıklarda iyileşse dahi ruhsat alınamaz şartı getirildi" ifadelerini kullandı. Düzenlemeye göre, ruhsat başvurusu yapan kişilerin sadece mevcut sağlık durumları değil, geçmişteki tedavi süreçleri de en ince ayrıntısına kadar incelenecek.
KUMAR BAĞIMLILARINA SİLAH YASAĞI
Yeni yönetmeliğin kapsamının sadece madde bağımlılığı ile sınırlı kalmadığını belirten Burcu Özüduru, "Yeni yönetmelikle birlikte artık yalnızca madde ve alkol bağımlıları değil, kumar bağımlılarına da silah ruhsatı verilmeyecek" sözleriyle denetimin boyutunu aktardı. Psikiyatrik değerlendirmelerde kişinin kendisine veya çevresine zarar verme riskinin bulunup bulunmadığı, doktorlar tarafından büyük bir titizlikle araştırılacak.
İYİLEŞSE BİLE RUHSAT ALAMAYACAKLAR: İŞTE O LİSTE
Bazı kronik ve psikolojik rahatsızlıklarda iyileşme görülse dahi kapıların tamamen kapandığını vurgulayan Burcu Özüduru, "Psikotik bozukluklar, duygu durum bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, intihar girişimi ve geçmişte organik mental bozukluklar gibi tedaviler, bu hastalıklar tedavi edilse dahi artık silah ruhsatı verilmeyecek" dedi. Bu düzenleme ile toplum güvenliğinin en üst düzeyde tutulması hedefleniyor.
İKİ YIL SEMPTOMSUZ DÖNEM VE ÜÇ AY TAKİP ŞARTI
Geçmişte psikolojik tedavi gören ancak durumu daha hafif olan kişiler için de kriterlerin ağırlaştırıldığını ifade eden Burcu Özüduru, "Ruhsat almak isteyen kişinin en az son iki yıl semptomsuz ve tedavisiz süreç geçmişi olması gerekiyor. Bunun yanında başvuru yapan kişi 3 ay boyunca takip altında tutulacak" ifadelerini kullandı. Bu sıkı denetim süreciyle birlikte, silah ruhsatı alımında "sıfır tolerans" dönemi resmen başlamış oldu.