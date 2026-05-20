Silah ruhsatında sıfır tolerans dönemi başladı! Yeni dönemde şartlar ağırlaştı: O hastalıklara sahip olanlara geçit yok

Türkiye'de silah ruhsatı alım süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişikliğe gidildi. 19 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, tabanca ve tüfek ruhsatı almak isteyenleri artık çok daha sıkı bir sağlık kontrolü süreci bekliyor. Özellikle psikiyatrik değerlendirmelerin kapsamı genişletilirken, bazı bağımlılık ve hastalıklarda "iyileşme sağlansa dahi" ruhsat verilmemesi kararlaştırıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM: GEÇMİŞ TEDAVİLER MERCEK ALTINDA

A Haber muhabiri Burcu Özüduru, "Yeni yönetmelikle birlikte artık silah ruhsatı almak isteyenleri çok sıkı bir sağlık kontrolü süreci bekliyor. Özellikle psikiyatrik değerlendirmelerde kapsam genişletildi ve en önemlisi de şu ki aslında, bazı bağımlılık ve hastalıklarda iyileşse dahi ruhsat alınamaz şartı getirildi" ifadelerini kullandı. Düzenlemeye göre, ruhsat başvurusu yapan kişilerin sadece mevcut sağlık durumları değil, geçmişteki tedavi süreçleri de en ince ayrıntısına kadar incelenecek.