Yusuf İbiş A Haber'in konuğu oldu: “Recep Tayyip Erdoğan’ın not tutma disiplini örnek olmalı”
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, A Haber yayınında; Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma disiplinine dair dikkat çeken gözlemlerini paylaşırken, Yozgat’tan Ankara’ya uzanan siyasi yolculuğunu, aile hayatını ve sporla iç içe dinamik yaşamını anlattı.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, A Haber'in özel konuğu oldu. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen ve renkli anlara sahne olan buluşmada İbiş; siyasi serüveninden aile hayatına, hukukçu kimliğinden spor tutkusuna kadar pek çok bilinmeyeni anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma mesaisine dair çarpıcı detaylar veren İbiş, Erdoğan'ın "not tutma" disiplinine ve "inci gibi" yazısına olan hayranlığını dile getirdi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN YAZISI ADETA İNCİ GİBİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma disiplinine dair gözlemlerini paylaşan Yusuf İbiş, "Cumhurbaşkanımız toplantılarda ajandasını açar, kalemini eline alır. İlk başta gündemi yazarak başlar ve sonrasında çok iyi not tutar. Ben bu özelliğini Gençlik Kolları Başkanı oluncaya dek bilmiyordum ama şu an yakın toplantılarda bizzat görüyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın estetik yazı stiline de değinen İbiş, "Yazısı da çok güzel, inci gibi; imzası da çok güzel. İnci gibi yazarak o toplantının notlarını alır ve sonrasında ajandasını kapatıp yanında götürür" sözleriyle o anları aktardı.
YOZGAT'TAN ANKARA'YA UZANAN SİYASET YOLCULUĞU
Kendi hayat hikâyesinden kesitler sunan İbiş, aslen Yozgatlı olduğunu belirterek, "Ankara'ya bir öğrenci olarak gelmiştim. 18 yaşımda Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yönetim kurulu üyesiydim. Sonrasında Hukuk Fakültesi'ni kazanmamızla Ankara serüvenimiz başladı. Ailemizde hiç siyasetçi olmamasına rağmen başladığımız bu serüvende, yaklaşık 1 yıldır Gençlik Kolları Başkanı olarak görevimize devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
HEM AVUKAT HEM BABA: "ENERJİMİZİN KAYNAĞI CUMHURBAŞKANIMIZ"
Siyasetin yoğun temposuna rağmen avukatlık mesleğini ve babalık görevini de başarıyla yürüten İbiş, enerjisinin kaynağını şu sözlerle açıkladı: "Bu enerjimizi en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve beraber çalıştığımız gençlere borçluyuz. Cumhurbaşkanımız bize hep; ailemizi ve işlerimizi ihmal etmeden, AK Partili bir gence yaraşır şekilde işimizde de en iyisi olmamız gerektiğini söyler. Ben avukatlık mesleğini çok severek yapıyorum." Bir çocuk babası olan İbiş, boş vakitlerinde en çok çocuğuyla parkta vakit geçirmeyi sevdiğini dile getirdi.
GENÇLİK KOLLARINDAN GELEN TEK LİDER: ERDOĞAN
Gençlerle kurduğu güçlü iletişimle bilinen Yusuf İbiş, "Biz bu yönden çok şanslı bir ekibiz çünkü liderimiz, Türk siyasi tarihinde şu anki liderlerin arasında gençlik kollarında siyaset yapan tek lider. O yüzden gençlikle siyaset yapmak nedir, en iyi anlayan lider diyebiliriz. Bir şeyi anlattığımız zaman bizi en iyi şekilde anlıyor ve bize o minvalde çözümler üretiyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'dan aldığı iki önemli öğüdü de unutmadığını belirten İbiş, "Cumhurbaşkanımız özellikle gençlerin aile kurması ve ne yaparsa yapsın kendini yetiştirmesi gerektiğini her fırsatta vurguluyor" dedi.
SAHADA DİNAMİK BİR BAŞKAN: VOLEYBOL VE KAYKAY TUTKUSU
Millet Bahçesi'ndeki turu sırasında gençlerle selamlaşan ve onlarla sohbet eden İbiş, sporcu kimliğiyle de dikkat çekti. Boş zamanlarında basketbol oynamayı sevdiğini, voleybolun ise kendisi için lise yıllarından kalan bir tutku olduğunu söyleyen İbiş, "Voleybol benim sevdiğim sporlardan. Lisede okul takımımız vardı, bölge şampiyonasına gitmiştik. O dönem Kırşehir'de Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okurken il birincisi olmuştuk" sözleriyle geçmişteki başarısını hatırlattı.
Başkent turunu tramvayla sürdüren İbiş, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yapılan Sıfır Atık Müzesi'ni de ziyaret ederek, "Burası çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederim" mesajını verdi. Metin boyunca enerjik tavırlarını koruyan İbiş, kaykay pistindeki detayları incelerken gençliğin dinamizmini sahaya yansıtmaya devam etti.