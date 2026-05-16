AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, A Haber'in özel konuğu oldu. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen ve renkli anlara sahne olan buluşmada İbiş; siyasi serüveninden aile hayatına, hukukçu kimliğinden spor tutkusuna kadar pek çok bilinmeyeni anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma mesaisine dair çarpıcı detaylar veren İbiş, Erdoğan'ın "not tutma" disiplinine ve "inci gibi" yazısına olan hayranlığını dile getirdi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN YAZISI ADETA İNCİ GİBİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma disiplinine dair gözlemlerini paylaşan Yusuf İbiş, "Cumhurbaşkanımız toplantılarda ajandasını açar, kalemini eline alır. İlk başta gündemi yazarak başlar ve sonrasında çok iyi not tutar. Ben bu özelliğini Gençlik Kolları Başkanı oluncaya dek bilmiyordum ama şu an yakın toplantılarda bizzat görüyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın estetik yazı stiline de değinen İbiş, "Yazısı da çok güzel, inci gibi; imzası da çok güzel. İnci gibi yazarak o toplantının notlarını alır ve sonrasında ajandasını kapatıp yanında götürür" sözleriyle o anları aktardı.

YOZGAT'TAN ANKARA'YA UZANAN SİYASET YOLCULUĞU

Kendi hayat hikâyesinden kesitler sunan İbiş, aslen Yozgatlı olduğunu belirterek, "Ankara'ya bir öğrenci olarak gelmiştim. 18 yaşımda Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yönetim kurulu üyesiydim. Sonrasında Hukuk Fakültesi'ni kazanmamızla Ankara serüvenimiz başladı. Ailemizde hiç siyasetçi olmamasına rağmen başladığımız bu serüvende, yaklaşık 1 yıldır Gençlik Kolları Başkanı olarak görevimize devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

HEM AVUKAT HEM BABA: "ENERJİMİZİN KAYNAĞI CUMHURBAŞKANIMIZ"

Siyasetin yoğun temposuna rağmen avukatlık mesleğini ve babalık görevini de başarıyla yürüten İbiş, enerjisinin kaynağını şu sözlerle açıkladı: "Bu enerjimizi en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve beraber çalıştığımız gençlere borçluyuz. Cumhurbaşkanımız bize hep; ailemizi ve işlerimizi ihmal etmeden, AK Partili bir gence yaraşır şekilde işimizde de en iyisi olmamız gerektiğini söyler. Ben avukatlık mesleğini çok severek yapıyorum." Bir çocuk babası olan İbiş, boş vakitlerinde en çok çocuğuyla parkta vakit geçirmeyi sevdiğini dile getirdi.