Hayat kurtarmak için zamana karşı yarış! İstanbul’da 112 ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber’de
Megakent İstanbul’da saniyelerle yarışan 112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu ve hayati mesaisi A Haber kameraları tarafından görüntülendi. Günün her saatinde hayat kurtarmak için görev yapan ekiplerin; yoğun trafik, duyarsız sürücüler, asılsız ihbarlar ve dar sokaklar nedeniyle karşılaştığı zorluklar dikkat çekti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile sahada görev yapan sağlık çalışanları, megakentte yürütülen kritik operasyonların perde arkasını A Haber’e anlattı.
Günün her saatinde hayat kurtarmak için görev başında olan ekiplerin trafikte yaşadığı kritik anlar, vakalara müdahale süreçleri ve karşı karşıya kaldıkları zorluklar dikkat çekti. Ambulans ekiplerinin fedakârca mücadelesini gözler önüne seren özel haberde çarpıcı görüntüler yer aldı.
7/24 KESİNTİSİZ NÖBET VE SANİYELERLE YARIŞ
Onlar, gelen bir çağrı üzerine yola çıkıyor ve bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışıyor. İstanbul'un karmaşasında sayısız vakaya müdahale eden ekiplerin mesaisi, titiz bir hazırlıkla başlıyor. A Haber muhabiri Merve Özmen İzci, "Bir telefon, bir siren sesi ve saniyeler içinde değişen hayatlar. Onlar zamanla yarışan bir mesleğin görünmeyen kahramanları" sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı.
Mesaisine hazırlanan bir sağlık görevlisi, "Biz sabah 08:00'de nöbet teslim alıyoruz. Nöbet teslim aldıktan sonra araçlarımızı kontrol ediyoruz. Hastayla ilgili çağrı geldikten sonra da tekrardan ufak bir kontrol yapıp çıkış yapıyoruz ve bu günün her saati hemen hemen böyle devam ediyor. Oldukça yoğun aslında" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA DEV SAĞLIK ORDUSU
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, megakentteki dev sağlık altyapısının ulaştığı kapasiteye dikkat çekti. Acil durumlara müdahale hızının dünya standartlarında olduğunu belirten Güner, "Acil sağlık hizmetleri İstanbul'un dört bir yanında; Fatih'ten Arnavutköy'e, Silivri'den Tuzla'ya şu anda 378 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla, 384 ambulansla aktif hizmet veriyor. Şehir içinde 8 dakikada, kırsalda 14 dakikada biz vatandaşlarımıza ulaşmış oluyoruz" bilgisini paylaştı.