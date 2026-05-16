CANLI YAYIN

Hayat kurtarmak için zamana karşı yarış! İstanbul’da 112 ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber’de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Hayat kurtarmak için zamana karşı yarış! İstanbul’da 112 ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber’de

Megakent İstanbul’da saniyelerle yarışan 112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu ve hayati mesaisi A Haber kameraları tarafından görüntülendi. Günün her saatinde hayat kurtarmak için görev yapan ekiplerin; yoğun trafik, duyarsız sürücüler, asılsız ihbarlar ve dar sokaklar nedeniyle karşılaştığı zorluklar dikkat çekti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile sahada görev yapan sağlık çalışanları, megakentte yürütülen kritik operasyonların perde arkasını A Haber’e anlattı.

Megakent İstanbul'da saniyelerle yarışan 112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber kameralarıyla görüntülendi.

Günün her saatinde hayat kurtarmak için görev başında olan ekiplerin trafikte yaşadığı kritik anlar, vakalara müdahale süreçleri ve karşı karşıya kaldıkları zorluklar dikkat çekti. Ambulans ekiplerinin fedakârca mücadelesini gözler önüne seren özel haberde çarpıcı görüntüler yer aldı.

112 EKİPLERİNİN ZORLU MESAİSİNİ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

7/24 KESİNTİSİZ NÖBET VE SANİYELERLE YARIŞ

Onlar, gelen bir çağrı üzerine yola çıkıyor ve bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışıyor. İstanbul'un karmaşasında sayısız vakaya müdahale eden ekiplerin mesaisi, titiz bir hazırlıkla başlıyor. A Haber muhabiri Merve Özmen İzci, "Bir telefon, bir siren sesi ve saniyeler içinde değişen hayatlar. Onlar zamanla yarışan bir mesleğin görünmeyen kahramanları" sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı.

Hayat kurtarmak için zamana karşı yarış! İstanbul’da 112 ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber’de - 1

Mesaisine hazırlanan bir sağlık görevlisi, "Biz sabah 08:00'de nöbet teslim alıyoruz. Nöbet teslim aldıktan sonra araçlarımızı kontrol ediyoruz. Hastayla ilgili çağrı geldikten sonra da tekrardan ufak bir kontrol yapıp çıkış yapıyoruz ve bu günün her saati hemen hemen böyle devam ediyor. Oldukça yoğun aslında" ifadelerini kullandı.

Hayat kurtarmak için zamana karşı yarış! İstanbul’da 112 ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber’de - 2

İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA DEV SAĞLIK ORDUSU

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, megakentteki dev sağlık altyapısının ulaştığı kapasiteye dikkat çekti. Acil durumlara müdahale hızının dünya standartlarında olduğunu belirten Güner, "Acil sağlık hizmetleri İstanbul'un dört bir yanında; Fatih'ten Arnavutköy'e, Silivri'den Tuzla'ya şu anda 378 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla, 384 ambulansla aktif hizmet veriyor. Şehir içinde 8 dakikada, kırsalda 14 dakikada biz vatandaşlarımıza ulaşmış oluyoruz" bilgisini paylaştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Günerİstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner

TRAFİKTEKİ "FERMUAR" SİSTEMİ VE DUYARSIZ SÜRÜCÜLER

Ekiplerin en büyük sınavı ise İstanbul trafiğinde yaşanıyor. Sirenleri açık bir ambulansın her zaman hayati bir görevde olduğunu hatırlatan bir sağlık görevlisi, "Trafikte insanların yol vermemesiyle karşılaşıyoruz. Yanlış park yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz. Bizim aracımızda eğer hasta yoksa ve sirenler açıksa zaten biz mutlaka hastaya gidiyoruzdur. Dolayısıyla sirenlerimiz açık olduğunda yol verebilirlerse bizim için çok çok daha iyi olur" sözleriyle sürücülere çağrıda bulundu.

Hayat kurtarmak için zamana karşı yarış! İstanbul’da 112 ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber’de - 3

Yol verme esnasında yapılan tehlikeli hatalara da değinen bir diğer sağlık çalışanı, "Bize yol veriyorlar fakat peşimizden çok hızlı ve yakın takip yapıyorlar. Bu da büyük bir yanlış, olabilecek ani frenler sonrasında bir kazaya sebebiyet verebilirler" ifadelerini kullandı.

Hayat kurtarmak için zamana karşı yarış! İstanbul’da 112 ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber’de - 4

ASILSIZ İHBARLAR ZAMANDAN ÇALIYOR

Sağlık ekiplerinin karşılaştığı bir diğer büyük engel ise sistemi kilitleyen asılsız çağrılar. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı engelleyen bu durumun altını çizen görevliler, "Oldukça yoğun gereksiz çağrılar olmakta. Bunlar da olabilecek gerçekten acil durumlara hızlı bir şekilde ulaşmamızı engelliyor" diyerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Hayat kurtarmak için zamana karşı yarış! İstanbul’da 112 ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber’de - 5

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner ise vatandaşın her an yanında olduklarını vurgulayarak, "Hastaneye gelirken de giderken de, hasta olduğumuzda veya olmadığımızda biz dünyanın sağlık başkenti olarak vatandaşlarımızın yanındayız" sözleriyle Türkiye'nin sağlık alanındaki gücünü bir kez daha hatırlattı.

Hayat kurtarmak için zamana karşı yarış! İstanbul’da 112 ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber’de - 6
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın