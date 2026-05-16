Hayat kurtarmak için zamana karşı yarış! İstanbul’da 112 ekiplerinin zorlu mesaisi A Haber’de

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner TRAFİKTEKİ "FERMUAR" SİSTEMİ VE DUYARSIZ SÜRÜCÜLER Ekiplerin en büyük sınavı ise İstanbul trafiğinde yaşanıyor. Sirenleri açık bir ambulansın her zaman hayati bir görevde olduğunu hatırlatan bir sağlık görevlisi, "Trafikte insanların yol vermemesiyle karşılaşıyoruz. Yanlış park yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz. Bizim aracımızda eğer hasta yoksa ve sirenler açıksa zaten biz mutlaka hastaya gidiyoruzdur. Dolayısıyla sirenlerimiz açık olduğunda yol verebilirlerse bizim için çok çok daha iyi olur" sözleriyle sürücülere çağrıda bulundu.

Yol verme esnasında yapılan tehlikeli hatalara da değinen bir diğer sağlık çalışanı, "Bize yol veriyorlar fakat peşimizden çok hızlı ve yakın takip yapıyorlar. Bu da büyük bir yanlış, olabilecek ani frenler sonrasında bir kazaya sebebiyet verebilirler" ifadelerini kullandı.

ASILSIZ İHBARLAR ZAMANDAN ÇALIYOR Sağlık ekiplerinin karşılaştığı bir diğer büyük engel ise sistemi kilitleyen asılsız çağrılar. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı engelleyen bu durumun altını çizen görevliler, "Oldukça yoğun gereksiz çağrılar olmakta. Bunlar da olabilecek gerçekten acil durumlara hızlı bir şekilde ulaşmamızı engelliyor" diyerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.